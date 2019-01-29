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老闆來杯烈的！毛帽汪吧檯「皺眉買醉」　網驚：被女友甩了？

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▲▼老闆來杯烈的！毛帽汪坐吧檯「皺眉買醉」　網驚呆：是熟客？（圖／翻攝自Twitter:Josie Brechner）

▲吧檯角落出現金毛怪客。（圖／翻攝自Twitter:Josie Brechner）

寵物小組／綜合報導

狗生短短幾個秋，不醉不罷休！美國一位住在紐約布魯克林區的網友日前分享自己的奇遇記，這天他到西雅圖的一間酒吧想喝兩杯，才剛進門卻看到吧檯角落，竟然坐著一名「金毛怪客」，頭上戴著毛帽皺眉頭似乎在買醉，逗趣的畫面讓20萬人笑翻直呼，「是被女友甩了？」

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網友Josie Brechner在推特上分想這組照片並幽默寫道，「這裡有隻狗坐在這間酒吧的吧檯，戴著一頂毛帽在吃東西，但是大家卻假裝這沒什麼大不了？」畫面中，一隻黃金獵犬淡定坐在最角落，表情哀怨的皺著眉頭，彷彿在對著老闆說，「給我一杯烈的！」低著頭默默吃東西，看起來就像失戀中的單身狗。

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▲▼老闆來杯烈的！毛帽汪坐吧檯「皺眉買醉」　網驚呆：是熟客？（圖／翻攝自Twitter:Josie Brechner）

▲狗狗的表情有夠哀怨XD

照片分享出來之後吸引5萬多人轉貼分享，許多網友看完紛紛留言笑說，「一看就知道是熟客」、「這張臉也太厭世了吧XD」、「看看那頂帽子，也太瞎趴了吧」、「這位兄弟明顯是失戀中的狀態」、「在場的人都好淡定」、「快點給牠一杯烈的酒（誤）」、「今晚不醉不歸了」。

關鍵字： 毛帽黃金獵犬吧檯酒吧買醉失戀

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