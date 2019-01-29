每天回家發現食物殘骸！打開監視器驚見「偷竊慣犯汪」

▲恰恰：反正這些零食本來就是我要吃的！（圖／網友周怡慧提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



寵物小組／採訪報導

狗狗很聰明，知道哪裡有食物！新北市板橋區網友周怡慧每次回到家，都很納悶地板上總有食物碎屑，心想「明明都有放好啊？」。為了探究真相，她打開監視器，果然錄到1歲小偷狗「恰恰」，技巧純熟地摸走整包零食，完全就是「偷竊慣犯」無誤！

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從監視器中可看見，套著嘴套的恰恰，偷偷摸摸走到櫃子旁，接著鼻子聞一聞，鎖定目標後，後腳站立，站直直地將上方零食拉下來，開心地叼去旁邊享用。

媽媽好氣又好笑的說，「每天回家前，會想說今天家裡又有什麼好戲再等我？恰恰又做了些什麼？有時恰恰搗亂的東西會在家裡不顯眼的地方，恰恰的姐姐咘咘會來提醒我，只有那個時候，我才會比較暴走想揍牠！因為那通常都是恰恰平常不會用到的東西，不過恰恰也不怕揍...所以我也蠻頭痛的。」

恰恰個性聰明又精明，不只會偷拿零食，還會「開門鎖」！媽媽笑牠，「是隻隨心所欲、調皮機靈的狗，有時候白目白目的...但是超會撒嬌，很會刷存在感！」

▲恰恰超像人，會自己開門鎖。



媽媽將恰恰的調皮事蹟，分享到寵物社團，網友看完紛紛回應，「要吃什麼自己動嘴樂趣多」、「牠戴口罩還開櫃，兩腳站立拿零食，這份執著需要被獎勵啊」、「要買這種扣子，我家的是常常分屍垃圾桶XD」、「米克斯都太聰明啦」、「我認真覺得她是極品～超聰明的」。

▲恰恰每天都給媽媽無限的驚喜！

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