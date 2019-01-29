媽嫌「貓眼可怕」嗆：養了就革命！　1年後抱懷裡玩到傻眼貓咪

▲媽媽抱著咪咪唱「搖啊搖」，咪咪則是一臉無言。（圖／飼主陳宜勳提供，下同）

寵物小組／採訪報導

「一年前說如果養貓就家庭革命的人…」飼主陳宜勳po出一段影片，只見當初極度排斥養寵物的媽媽，如今竟把愛貓「咪咪」當成孫子般抱在腿上，不僅不斷稱讚，還開心地逗弄著。不過，似乎媽媽太過熱情了，讓貓貓露出了生無可戀的無奈表情。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

陳宜勳受訪時表示，咪咪目前1歲5個月，當初是在家附近工廠的流浪貓，第一次看到時，牠才1個月大，和另外2隻貓兄弟被貓媽媽叼進草叢；沒想到1個半月後再次見面，就只剩咪咪一隻孤伶伶的，「聽別人說牠媽媽被送到桃園興仁夜市去的樣子，留下這隻小貓也挺可憐的，我就收編起來。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲可愛的咪咪順利收服了媽媽。

一開始，陳媽媽很排斥寵物，特別是貓咪，「說牠眼睛很可怕啊，晚上會亂叫等等的。」所以陳宜勳就先將小貓養在辦公室，但因為辦公室地板比較髒，他每周都會帶小貓回家洗一次澡。有趣的是，當時他將小貓喚作「魚雷」，後來媽媽和姊姊覺得很難念，才又改叫成「咪咪」。

去年7月，辦公室搬家，陳宜勳沒地方養貓，只好跟媽媽商量帶回家養。他回憶，剛帶貓回家的那1個月，咪咪每天都被媽媽嫌掉毛、便便臭、愛亂跳，尤其牠特別喜歡跳到神明桌上，甚至常跑到媽媽的床上廁所，「不過這隻也算是真的很乖，不會抓人、抓沙發。後來結紮後也沒有尿床了。」

▲咪咪每天都會跟著媽媽6點起床，一起拜拜、吃早餐。

▲多了咪咪的陪伴就像多了一個家人一樣。

陳宜勳說，咪咪晚上會跟他一起睡，但是每天早上6點一定會跟著媽媽起床，「陪我媽拜拜啊、吃早餐的。」有時，媽媽要出門時就會說，「咪咪啊，去那邊躺下躺下，咪咪好乖喔！」兒咪咪也就真的自動去貓窩躺著睡覺，直到媽媽從市場回來。看到媽媽和咪咪的「祖孫互動」，陳宜勳心中也相當開心，「我不在家有貓陪著母親也感覺很好。真的有多了一個家人的感覺呢！」

除了「多了一個家人」這樣的好處，養貓也讓他交到一個沖繩女朋友。陳宜勳透露，跟沖繩女朋友認識，也有一部分是因為咪咪，「我們都在同一個臉書專頁台日交流協會，她剛好看到我有養貓，她們家也有養2隻貓，就這樣聊起來了！」去年他到沖繩拜訪女友家，也直接跟對方家裡的貓咪「咪醬（ミーちゃん）」跟「米歇爾（ミッシェル）」打成一片，可以說是因為貓咪而搭起戀愛的橋樑呢！

▲陳宜勳和女友的貓「咪醬」。

▲咪咪：我可是搭起了一座戀愛的橋樑呢！（設計對白）

媽媽把咪咪抱在腿上逗弄的影片分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」後，許多網友留言笑說，「貓咪好無奈」、「成功收服了」、「一年後玩最爽的人...」、「咪咪：看在妳是阿嬤的份上不跟妳計較，不然就吃我貓爪⋯」、「貓：還不來救駕！？」、「魚雷覺得無奈！被改名還被玩弄XDD」。