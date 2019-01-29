汪遭長箭射穿頭奇蹟活下　獸醫懸賞4.6萬緝凶幫討回公道

▲長箭直直插進頭部並貫穿身體。（圖／翻攝自Nikki Sauer臉書，下同）

寵物小組／綜合報導

美國南卡羅萊納州一隻5個月大的狗狗，在自家後院被人莫名用箭射中，長箭還直直插進頭部並貫穿身體，所幸狗狗在獸醫的搶救下，平安的存活下來，但惡意傷害狗狗的嫌犯目前還逍遙法外，而動物診所也懸賞1500美元（約4.6萬元台幣），要幫無辜的汪汪討回公道。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

當地時間22日晚上，狗狗「洛卡」在家中後院被人殘忍地用箭射傷，而主人在發現後，就急忙帶著愛犬到動物醫院搶救，幸運的是，狗狗並沒有傷及重要部位。動物診所Paws and Claws Animal Clinic在臉書寫道，「狗狗的頭部受到極為可怕的傷害，不過長箭奇蹟地避開牠的大腦，也未傷及食道或脊椎，牠是不幸中同時又最幸運的毛孩。」

▲幸運的是，長箭並未傷及身體的重要部位。

動物診所負責人Nikki Sauer也在臉書譴責這不當的行為，並寫道，「若是誰覺得可以這樣做的話，我希望你會腐爛至死，我不確定你是否知道，這隻5個月大的可愛狗狗是有家庭的，牠的媽咪是一位警察。他們的住宅有監視器，我祈求上帝，他們最少捉到你們其中一個人。」

▲無辜的狗狗被人惡意傷害。

經過獸醫的治療後，洛卡的恢復狀況理想，也已經出院跟主人回家療傷，動物醫院也懸賞1500美元緝凶，也呼籲民眾能提供消息給警方，早日把傷害狗狗的嫌犯給逮捕歸案。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲洛卡平安出院並回家療傷。

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