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被出賣「黑洞日常」！黑柴玩接球自摔倒地　飼主：養到傳說二哈

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寵物小組／綜合報導

網友Chia Cheng日前帶著柴犬molly至空地玩「你拋我接」的丟球遊戲，沒想到可愛的molly反應太慢，主人拋起的球都準備落下了才起跳，不但沒咬到球還摔個東倒西歪，甚至跌倒後，右腳踢到球還打到了頭，直接從不專業的「接發球員」變成了「足球員」！呆萌的瞬間也被飼主收錄並放上網路分享。

▲萌犬molly反應太慢，與玩具球擦身而過。（圖／即新聞／網友Chia Cheng授權提供）

▲萌犬molly反應太慢，與玩具球擦身而過。（圖／即新聞／網友Chia Cheng授權提供）

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▲molly直接趴在地上，最後還被球K了頭一下。（圖／即新聞／網友Chia Cheng授權提供）

▲molly直接趴在地上，最後還被球K了頭一下。（圖／即新聞／網友Chia Cheng授權提供）

短短幾秒的影片得到不少網友回覆，「請送回原廠做精準校正～」、「純（蠢）的很可愛」、「兩光的可愛年輕人」，甚至被網友們冠上「二哈」的封號，說柴柴molly有濃濃的「哈味」！

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不過，飼主為了挽回molly的名聲，也有再上傳一個影片替牠「平反一下」，畫面中molly不像前面的影片充滿NG爆點，不但帥氣精準地接球，動作也相當敏捷，直接讓原本糗態百出的黑柴形象加分。

▲molly還是可以露兩手的帥氣柴犬。（圖／即新聞／網友Chia Cheng授權提供）

▲molly還是可以露兩手的帥氣柴犬。（圖／即新聞／網友Chia Cheng授權提供）

更多精彩影片：

關鍵字： 狗狗柴犬二哈黑柴接球

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