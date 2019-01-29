栗喉蜂虎未孵化…慘被鳥媽踢出「棄蛋」　動物園跨機構護航

▲栗喉蜂虎雛鳥。（圖／台北市立動物園提供）



寵物小組／綜合報導

每年四月份，金門一帶野地出現了零星的「棄蛋」，引起居民關注及討論，台大森林環境暨資源學系團隊長期研究後指出，這些「棄蛋」是由栗喉蜂虎產下，牠們在金門一帶暫時棲息並進行巢洞繁殖。



但為何這些「棄蛋」會被逐出巢穴？不管是觀光客或是當地居民都十分好奇這個問題，但可以深知的是，棄蛋在巢穴外，若沒有適當輔育將會引發蜂鳥的生存危機，因此台大森林環境暨資源學系研究團隊著手當地生態調查以及收集「棄蛋」，華信航空則負責「棄蛋」的即時運送，台北市立動物園再進行人工養育與遺傳研究的工作，三方團隊攜手進行栗喉蜂鳥「棄蛋」的相關研究。



該團隊在四、五月撿拾的「棄蛋」，在六月中旬成功孵化五隻幼鳥，在保育員餵養蛋白質飼料和微量元素的情況下，幼鳥順利成長。

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▲「棄蛋」在台北市立動物園中進行人工孵化。（圖／台北市立動物園提供）



▲雛鳥主要以富含蛋白質的昆蟲餌料，並添加綜合維生素及鈣粉作為飼料。

（圖／台北市立動物園提供）

一般在野外成長的幼鳥約20多天就會準備離巢、訓練覓食和飛行，動物園輔育的幼鳥則是以減少手餵幼鳥頻率，並搭配適當的設置枝條棲架等方法，使小蜂虎們即使在安全無天敵的環境下仍能學習自主能力。待小蜂虎兩個月大時，保

育員將牠們移送到更大的棲息空間，運用拋擲的餵食方式訓練後，人工培育的小蜂虎覓食本能也提升到能和野外蜂虎相同，除了能自己捕蟲吃，拋擲的食物也能精準接住，甚至對食物也開始有了喜好，會出現「挑食」的有趣現象！

▲人工孵化成功培育五隻幼鳥，目前已七個月大。（圖／台北市立動物園提供）

透過團隊持續的研究和努力，除了知道栗喉蜂虎的行為模式，也蒐集到珍貴的成長數據，將來期望保育機構能對栗喉蜂虎進行有效率的養護工作，才能有效減少「棄蛋」，使像栗喉蜂虎這樣的物種能繁衍旺盛。

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