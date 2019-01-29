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漁網捕撈驚見綠蠵龜！　海巡聯手漁民火速救護

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▲漁網意外捕撈的海龜，後確認為綠蠵龜。（圖／海巡署中部分署第四岸巡隊提供）

▲漁網意外捕撈的海龜，後確認為綠蠵龜。（圖／海巡署中部分署第四岸巡隊提供）

寵物小組／綜合報導

海巡署第四岸巡隊台子村安檢所在25日下午4時左右接獲當地漁民通報指出，整理漁網時發現海龜受困在裡面，由於品種未知，不確定是否屬於保育類物種，該漁民因此小心翼翼地解開網子，並將牠運送至安檢所，靜待海巡人員經手處理。

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安檢所人員依照既定的海龜救援流程進行養護，先以溼毛巾覆蓋雙眼和背甲進行基礎照護，達到保溼的作用，輔以軟墊以及厚毛巾減低腹部的負擔，同一時間向國立海洋生物博物館單位進行匯報的動作，此流程完成後才算是處理保育類海龜的最佳方式。第四岸巡隊也指出，透過海生館保育員吳助理檢查下，確定該海龜為綠蠵龜，與獸醫評估後，生命跡象穩定，相當健康，適合實施就地野放。

▲綠蠵龜身長51公分，寬38.5公分。（圖／海巡署中部分署第四岸巡隊提供）

▲綠蠵龜身長51公分，寬38.5公分。（圖／海巡署中部分署第四岸巡隊提供）

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第四岸巡隊表示，綠蠵龜外型與一般海龜相似，民眾容易搞混，其最易辨識特徵在於綠蠵龜背甲兩側為棕黑色、略有斑駁花紋的盾板四片，眼睛上方具有鱗片。事實上，綠蠵龜生存數稀少，目前已被世界自然保護聯盟（IUCN）列為瀕臨絕種海洋生物之一，一般民眾是不能私自獵捕保育類生物，如有發現或誤捕的情形都應向當地海巡單位通報或撥打「118海巡服務專線」進行後續處理。

▲透過海巡署人員養護，綠蠵龜安然無恙。（圖／海巡署中部分署第四岸巡隊提供）

▲透過海巡署人員養護，綠蠵龜安然無恙。（圖／海巡署中部分署第四岸巡隊提供）

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關鍵字： 綠蠵龜保育類海龜

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