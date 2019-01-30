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當機了？「癱軟喵」黏在媽媽手臂放空　網笑：舉啞鈴概念～

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▲當機了？「癱軟喵」黏在媽媽手臂放空　網笑：舉啞鈴概念～（圖／網友Atuo Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲本喵正在思考喵生～（圖／網友Atuo Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／綜合報導

當機了嗎？要記得重新開機喔！台北市北投區一隻可愛的4歲喵星人愛做奇怪的事情！這天牠看到媽媽在吹頭髮，突然轉彎奔過去撒嬌，不停用頭撞著對方。這時媽媽想將牠移到另一邊，殊不知貝拉「全身癱軟」，整隻像壞掉一般，一動也不動地癱在手臂上，讓在場的奴才傻眼喵喵。

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影片中，可愛的貝拉身體放鬆，歪著頭卡在媽咪手肘上。媽咪好笑又無奈的說「很重欸～」，但貝拉假裝聽不懂，雙眼睜得大大的，繼續悠哉舔著舌頭，靠在上面放空，不曉得牠的小腦袋瓜在思考些什麼。

▲當機了？「癱軟喵」黏在媽媽手臂放空　網笑：舉啞鈴概念～（圖／網友Atuo Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲喵星人當機了...

爸比將貝拉的影片PO至貓咪社團，以牠的角度笑說，「好～累～喔！不想走路～」網友看完紛紛回覆，「壞掉啦」、「女主人的臂力一定很強」、「怎麼軟爛成這樣啦」、「好想把牠當圍巾」、「放鬆到極致」、「牠沒電了啦！」、「感覺手好酸」、「可是還是很可愛！」。

事實上，摺耳貓雖然很可愛，牠們並不是「品種」，而是基因缺陷的一種，幾乎所有的摺耳貓天生都會有很多遺傳性的骨骼疾病，有些在非常年輕的時候就會發病癱瘓，有些摺耳貓會呈現「大叔坐姿」或是用後腿站著，都是因為不舒服才會產生的行為；牠們也容易會有呼吸道、心臟病的問題產生，比一般貓咪的體質更為虛弱。因此請勿購買與繁殖摺耳貓，「以領養代替購買」。

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關鍵字： 手臂摺耳貓

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