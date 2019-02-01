浪浪「陽光」脫皮石化「一碰就滲血」　忍痛荒野中覓食

▲狗狗「陽光」傷口嚴重，仍在野地走動。（圖／「浪愛回家 Adopt Pets Don't Buy」授權提供）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

狗狗「陽光」身體脫皮嚴重、傷口潰爛，甚至有嚴重出血的現象，牠的每一次走動，都能讓人輕易看見皮膚底下瘦弱的肋骨，但牠卻只能忍住傷痛，在野地找尋食物，幸好救援團體「浪愛回家」 在彰化縣八卦山脈的野地中發現牠，目前由浪愛狗爺爺和志工合力照顧。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲狗狗「陽光」起初被發現時，傷口嚴重。（圖／「浪愛回家 Adopt Pets Don't Buy」授權提供）

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

「浪愛回家 Adopt Pets Don't Buy」在受訪中表示，陽光的皮膚一碰就會流出大量鮮血，不宜挪動，因此目前的治療方式是投藥治療、搭配營養品補給跟適時休養。沒有人知道陽光為何傷得如此嚴重，唯一可以肯定的是，陽光的病症已經持續很長一段時間了，牠長期都在飽受疼痛跟饑餓的狀態下流浪。

「浪愛回家 Adopt Pets Don't Buy」28日發文指出，25日發現陽光時，牠身體一大部份脫皮，並且處在極度恐懼、焦慮的狀態下，只願在遠處吃著浪愛志工提供的鮮食及罐頭。志工們擔心陽光怕生，直接誘捕會讓牠受到驚嚇，直至27日才成功誘捕救援，把陽光帶進「浪愛回家」中安置休養，由浪愛狗爺爺和志工合力照顧。

志工們看見浪浪在八卦山陰暗處身受重傷，決定將牠命名為「陽光」，期許未來牠康復後能夠變得帥氣，不用躲藏在陰暗的山區，能夠面向「陽光」，也表示雖然陽光的康復過程會很漫長，但「浪愛」也會一直陪伴著陽光，直到牠找到一個溫暖的家！

許多網友看了這部影片，紛紛留言「感謝救援這受苦的毛孩，非常感恩。」、「謝謝你們愛牠。」、「愛的團隊～敬佩散播大愛的胸懷」。

▼以下影片可能引起不適，請斟酌觀看：

▼更多精彩內容：