歐告化身「阿努比斯」！　表情超無奈：說好的肉肉呢？

▲豆豆被打扮成阿努比斯。（圖／有點毛毛的／Leona Chiu提供，下同）

寵物小組／綜合報導

「我是豆豆，不賣阿罵的豆豆！」歐告「豆豆」時常被媽媽打扮成各種模樣，這次化身黑狗界大神「阿努比斯」，讓網友狂讚「相似度有85%！」媽媽Leona Chiu笑說，豆豆是隻乖狗狗，都非常配合，「牠有肉什麼都好。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Leona Chiu在《ETtoday寵物雲》臉書社團「有點毛毛的」分享照片，只見豆豆臉上輕輕黏上金色的眉毛和眼線框，脖子上戴著配飾，連頭上的頭飾也沒漏掉，完成度超高。她用豆豆的語氣逗趣寫道，「黑狗界的大神～阿努比斯已解鎖。不跟你們說了！！！一鍋肉肉在等我～來去吃肉肉了～！」

▲豆豆扮成娘娘，還戴上護甲套。（圖／有點毛毛的／Leona Chiu提供）

談起領養豆豆的過程，Leona Chiu表示，去年女兒2歲生日時，剛好看到臉書社團上在送養一窩小狗，很久沒養寵物的她不知道為何被這些毛茸茸的小傢伙吸引，就去附近的廟宇擲筊詢問土地公爺爺「能不能養這窩狗狗」，沒想到獲得了3個聖筊！

一開始，Leona Chiu不想挑黑的，也不想要母的，但峰迴路轉加陰錯陽差之下，沒有去現場挑狗狗的她最後領養了豆豆，「牠是黑的，是母的。」Leona Chiu回憶，當時豆豆被裝在箱子裡，打開一看，好小好小一隻，看起來圓滾滾很健康，卻一直在發抖，似乎很害怕，她告訴牠，「走！不要怕！我們給妳一個家！」

▲媽媽要領養前，先擲筊問土地公。（圖／有點毛毛的／Leona Chiu提供）

聰明的豆豆到新家後，也開始學習各種禮儀和才藝，上廁所、坐下、握手、擊掌、你丟我撿都難不倒牠，甚至沒幾次就能夠認得家中每一個成員的稱呼，「家裡有拔拔、麻麻、阿罵、十一歲的哥哥和三歲的姊姊。聰明的豆豆聽幾次就學會了！」

此外，豆豆非常黏人愛撒嬌，也非常乖巧貼心。Leona Chiu說，豆豆不亂叫、不破壞、穩定度高，「所有小狗會做的壞事在牠身上很少發生。」貼心的豆豆還懂得媽媽的喜怒哀樂，「我開心牠會在身旁跳來跳去，我難過牠會安靜的在我身旁陪著我，我快噴火了牠會躲到我看不見牠的地方，知道自己闖禍會馬上開飛機撒嬌一直到我不生氣。」

▲豆豆打扮成大長今。（圖／有點毛毛的／Leona Chiu提供）

媽媽說，豆豆簡直就是她心中「好狗狗的標準」，唯一受不了的就是「牠很愛吃姊姊的大便」。不過，就算如此，Leona Chiu一家人仍是非常疼愛豆豆，時常對牠告白，「養狗有妳，十分滿意。」也期望彼此能夠長久相伴，「我保證養妳、愛妳、絕對不會拋棄妳！對妳的承諾是一輩子的～我們對妳不離不棄。」

豆豆化身為阿努比斯的照片po上網後，網友們紛紛留言，「這個造型讚」、「有85%相似度，主人太有才了」、「這太可愛了」、「好乖喔，都不會亂動」、「牠挺配合的」、「阿努比斯下凡了」、「媽媽太強大」、「佳賣點是六顆口愛的乳頭啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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