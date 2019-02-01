陳其邁參訪護生園　進到貓區秒「父愛爆發」狂伸手指逗

▲陳其邁參訪徐園長護生園，一進到貓區馬上父愛爆發。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園））

寵物小組／綜合報導

行政院副院長陳其邁的「貓奴屬性」為人所知的，他1日下午參訪「徐園長護生園」關心流浪動物議題，園內2000多隻狗狗的熱情讓陳其邁招架不住，其中一隻腫瘤汪白鼻還大方擊掌，而他一走進貓咪區便立刻想起家中2隻愛貓，「父愛爆發」伸出手逗逗籠內的小貓，溫馨場面讓網友大讚。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

陳其邁偕同台南市動保處處長吳名彬到徐園長護生園參訪，進一步了解狗園生態與當前潛在的流浪動物危機，徐園長介紹表示，該園區內共有2000多隻狗、60多隻貓咪，另一個園區內還有上千隻等待認養，園內甚至還有重症照護區，許多孩子仍努力地和病魔對抗中，而目前遇到最大的問題，就是人們的棄養行為不斷發生，如此惡性循環導致流浪動物永遠救不完。

▲園區內的狗狗搶著和陳其邁抱抱、擊掌。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園））

徐園長也向陳其邁表示，台南市的政府與民間動保團體對流浪動物議題都非常關注，期許政府能夠從源頭開始解決問題，透過政策加重飼主教育，並嚴格執行寵物登記、絕育規範，藉此減少流浪動物的存在，陳其邁也承諾將會密切關注相關議題，共同解決現今的流浪動物現象。

先前陳其邁曾在直播中讓家中的愛貓「陳小米」亮相，據了解，陳小米一年多前曾經是隻流浪貓，後來經陳其邁一家人收編，從此開啟了他的貓奴生活。當他談起家中的2隻愛貓，陳其邁笑得合不攏嘴，就連參訪時走進貓區，他也頓時「父愛爆發」伸手摸摸籠裡的小貓們，完全就是個稱職的貓奴！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲陳其邁本身是個超級貓奴。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

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