ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

陳其邁參訪護生園　進到貓區秒「父愛爆發」狂伸手指逗

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲陳其邁參訪徐園長護生園。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園））

▲陳其邁參訪徐園長護生園，一進到貓區馬上父愛爆發。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園））

寵物小組／綜合報導

行政院副院長陳其邁的「貓奴屬性」為人所知的，他1日下午參訪「徐園長護生園」關心流浪動物議題，園內2000多隻狗狗的熱情讓陳其邁招架不住，其中一隻腫瘤汪白鼻還大方擊掌，而他一走進貓咪區便立刻想起家中2隻愛貓，「父愛爆發」伸出手逗逗籠內的小貓，溫馨場面讓網友大讚。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

陳其邁偕同台南市動保處處長吳名彬到徐園長護生園參訪，進一步了解狗園生態與當前潛在的流浪動物危機，徐園長介紹表示，該園區內共有2000多隻狗、60多隻貓咪，另一個園區內還有上千隻等待認養，園內甚至還有重症照護區，許多孩子仍努力地和病魔對抗中，而目前遇到最大的問題，就是人們的棄養行為不斷發生，如此惡性循環導致流浪動物永遠救不完。

▲陳其邁參訪徐園長護生園。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園））

▲園區內的狗狗搶著和陳其邁抱抱、擊掌。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園））

徐園長也向陳其邁表示，台南市的政府與民間動保團體對流浪動物議題都非常關注，期許政府能夠從源頭開始解決問題，透過政策加重飼主教育，並嚴格執行寵物登記、絕育規範，藉此減少流浪動物的存在，陳其邁也承諾將會密切關注相關議題，共同解決現今的流浪動物現象。

先前陳其邁曾在直播中讓家中的愛貓「陳小米」亮相，據了解，陳小米一年多前曾經是隻流浪貓，後來經陳其邁一家人收編，從此開啟了他的貓奴生活。當他談起家中的2隻愛貓，陳其邁笑得合不攏嘴，就連參訪時走進貓區，他也頓時「父愛爆發」伸手摸摸籠裡的小貓們，完全就是個稱職的貓奴！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲陳其邁與愛貓陳小米。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

▲陳其邁本身是個超級貓奴。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

 

▼更多精彩影音

關鍵字： 陳其邁徐文良（徐園長護生園）

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

幼犬遭潑腐蝕液「五官融化」　安樂死前找回二次狗生「..

奴才慢走不送！柴犬爽躺被窩「睡好睡滿」　爸無奈：心..

他拿「120CM恐龍」放推車！不理老婆直走收銀台　..

全自動好狗拖？魔性汪搖屁屁黏拖把　「掃地拖地一次解..

公獅偷襲老婆大人…下秒引來超悲劇河東獅吼　網笑：真..

初生汪遭潑強酸毀容　萌臉變成鬼見愁…安樂死前遇上大..

柯基幫鄰居「顧門」被叫回家還擺臭臉　媽傻眼：吃飯才..

自小就是玩伴！　犀牛與狗狗「溫馨頭靠頭」重溫童年時..

等爸爸買早餐！大黃狗回頭「認錯機車」　想3分突然清..

月月安檢門「癱瘓躺地」：我不走！　媽哄半天沒轍隊伍..

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94..

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄..

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她..

把拔別賴皮 汪汪:恭喜發財「紅包拿來!」

使出「盲貓拳法」高速揮擊！　喵皇呆萌亂打命中率8...

小胖貓求罐罐雙手合十虔誠拜　 主人吐槽：牠永遠吃不..

不怕水主子+猛男奴才共浴親親　網羞：不知該看貓還看..

貨車火燒車浪浪幼犬臉燙傷！　車主求：送牠去獸醫院我..

新北猴硐貓村驚爆貓瘟！　動保處：若擴散將考慮封村

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94..

母海豚不忍拋下夭折愛子　「揹屍體到處游」還悲鳴呼喚

荷蘭21億打造5座「人造島」復育動植物　3萬燕子來..

陳其邁參訪護生園　進到貓區秒「父愛爆發」狂伸手指逗

花4年打造「貓迪士尼樂園房」網跪了！　他淡淡一句：..

來人啊～車禍喔！橘白貓路中「綜藝摔」堵人　她一臉問..

大溪驚傳毒狗案！一月大幼犬遭砍前肢虐殺　飼主喊話兇..

影／2肥嫩土撥鼠路邊大跳「愛情探戈」　網萌翻：是蠟..

暴風雨死6動物！長頸鹿觸電暴斃　獅子爽啃屍體也GG

斑馬吸太多「極地渦旋」冷空氣　肺部結晶倒雪中亡

她撿到5隻孤兒　命中注定「印痕效應」狐狸甘心變寵物

台灣車市1月戰報！Yaris大爆走拿第一　Lexu..

影／與王金平密談45分鐘　吳敦義讚：他是國會之寶

亞足賽／日本新舊世代閃耀成功　韓媒：南韓卻暗淡失敗

影／春節首波返鄉潮下午4點湧現　連假首日5地雷路段..

理科太太公開「進全美前10大學」秘訣！　蔡康永也用..

年後開工不憂鬱　85˚C推咖啡優惠吸客

出國旅遊如何防偷防搶？達人傳授實戰經驗9招

月台留遺書！27歲男南勢站跳軌遭撞慘死　四肢分離影..

「Selina需要張軒睿！」　Ella：讓人家順其..

新世代狼王連2年入選明星賽　唐斯得知入選後激動落淚

寵物動物熱門新聞

高雄柴柴撞臉李榮浩　一句歌詞笑..

愛犬託夢有「接班人」！故事讓網..

「最危險鳥類」灰鱗片巨爪宛如活..

陽台驚見狗遭吊掛虐待　母傳真相..

幼犬五官腐蝕　安樂前被領養笑了

汪選擇性癱瘓　秒懂過安檢＝回家

奴才慢走不送！柴犬爽躺被窩睡好..

小狗遭棄　她抱起再跑30km馬..

爸拿恐龍至收銀台　真相讓網羨慕

柯基幫鄰「顧門」被叫回家還臭臉

猴媽媽把浪浪當兒子照顧！　暖翻..

火燒車小黑尋獲！全身燒傷痛到哭

犀牛與狗超暖心互動！網讚：太萌

初生汪遭潑強酸毀容　萌臉變鬼見..

讀者迴響

熱門新聞

高雄柴柴撞臉李榮浩　一句歌詞笑..

愛犬託夢有「接班人」！故事讓網..

「最危險鳥類」灰鱗片巨爪宛如活..

陽台驚見狗遭吊掛虐待　母傳真相..

幼犬五官腐蝕　安樂前被領養笑了

汪選擇性癱瘓　秒懂過安檢＝回家

奴才慢走不送！柴犬爽躺被窩睡好..

小狗遭棄　她抱起再跑30km馬..

爸拿恐龍至收銀台　真相讓網羨慕

柯基幫鄰「顧門」被叫回家還臭臉

猴媽媽把浪浪當兒子照顧！　暖翻..

火燒車小黑尋獲！全身燒傷痛到哭

犀牛與狗超暖心互動！網讚：太萌

初生汪遭潑強酸毀容　萌臉變鬼見..

媽拒養新貓　一看超高顏值秒收編

最新影片

更多

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她眼神死：第6隻了

把拔別賴皮 汪汪:恭喜發財「紅包拿來!」

使出「盲貓拳法」高速揮擊！　喵皇呆萌亂打命中率8.7%

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面