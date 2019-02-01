荷蘭21億打造5座「人造島」復育動植物　3萬燕子來築巢

▲人工島Marker Wadden空拍圖。（圖／擷自維基百科）

寵物小組／綜合報導

荷蘭因國土狹小人口負荷量大，且地勢低窪易受海蝕，以「填海造陸」為主要方針。荷蘭投入6000萬歐元（約台幣21億元）興建人工島，希望復甦失去的自然生態，讓當地動植物有生存空間。島內已有多種植物、鳥類，水中也有許多浮游生物，表示目前荷蘭的「人工島計畫」對生態復育是有實際功效的。

荷蘭1932年在須德海(Zuiderzee)興建水壩對抗北海洪水，還成功造出馬肯湖(Markermeer)與海埔新生地，在當時是震驚全世界的「工程奇蹟」。只不過好景不常，馬肯湖原本功能是調節荷蘭其他地區水位，但長期歷經沖刷失去了原本的功效，馬肯湖附帶的泥沙堆積，不再適合動物生存，造成當地水生動植物及鳥類的生存受到威脅。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

荷蘭非政府組織Natuurmonumenten發起募捐造島計畫，希望以5座島嶼作為人工群島，成功使歐洲最大內陸湖之一的馬肯湖恢復生態平衡。此計畫耗時2年半，預計人工島總面積多達700公頃，也是歐洲內規模最大的生態復育行動。目前進行至今，主島已可對外開放，其他4島是專門保留給當地動植物的棲息地。目前已有127種植物，大多數為風力配種，另外還有3萬隻燕子、燕鷗、灰雁、白鷺鷥、夜鷺等。

負責造島計畫的荷蘭公司Boskalis表示，他們在主島中挖出一條長達1200公尺的長廊，讓強勁海浪帶來的淤積能形成沼澤地、沃土和蓄水池，為當地候鳥提供憩處。團隊目前還在主島上興建3座鳥類觀測站、守衛亭、12公里長的人行橋及道路。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲燕鷗是在人工島棲息的動物之一。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



更多精彩內容：