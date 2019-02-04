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爸裸上身「捧貓跳恰恰」 嗲音扭腰　網笑：又一個吸貓過量

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爸拔在一旁勁歌熱舞，卻慘遭貓咪無視。（影／皇甫笑禪授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

老師音樂請下！貓咪「花木蘭」和「花千骨」這天睡到一半卻突然被搖醒，只見爸拔抱著牠們跳自己發明的舞步，搞笑行徑，讓人不禁懷疑奴才是否中了貓毒？好玩的是，爸拔興高采烈地載歌載舞，貓咪則一臉淡定地觀看，畫面形成強烈的對比。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲老公抱著貓咪跳舞。（圖／網友皇甫笑禪授權提供）

▲爸拔興致一來抱起貓咪跳舞。

馬麻表示，「自從領養貓咪後，老公就變得不正常，時常抱著貓咪勁歌熱舞，還叫我一定要錄下來。」影片中可以看到，爸拔的表情充滿喜感，舞步也相當豐富，一下扭腰擺臀，一下把貓高捧空中，還不忘配上少女心爆發的嗲聲歌曲，渾身充滿貓奴幹勁的他，不僅表演專業，表情更是到位。雖然爸拔在旁賣力表演，但2隻觀眾喵花木蘭和花千骨絲毫不領情，淡定忽略眼前壞掉的貓奴，雙方明顯處在不同世界。

▲老公抱著貓咪跳舞。（圖／網友皇甫笑禪授權提供）

爸拔開心地跳著自創的舞步。

馬麻說，「老公每次回家都一定會衝去找喵咪討抱抱，藉此紓壓一下，一天沒跟牠們抱到就覺得渾身不對勁，天冷時，還會主動幫忙蓋棉被，怕牠們會著涼感冒，感情好到連我都吃醋。」

▲老公抱著貓咪跳舞。（圖／網友皇甫笑禪授權提供）

萌喵成功收服爸拔的內心。

▲老公抱著貓咪跳舞。（圖／網友皇甫笑禪授權提供）

爸拔每次上班前都一定會吸貓無數次。

影片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，引來不少網友熱議，大家紛紛在底下留言表示，「養貓日常！」、「貓貓搖起來！」、「吸貓吸到ㄎㄧㄤ掉了」、「哇…這樣要看醫生了…太著迷貓咪了」、「貓好淡定」、「不管他吃了什麼都給我來一點」、「慘了，又一個吸貓吸過量的」、「必經過程毋須擔憂，因為不會好的」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲老公抱著貓咪跳舞。（圖／網友皇甫笑禪授權提供）

▲貓咪花木蘭和花千骨是爸拔和馬麻的寶貝。

關鍵字： 貓咪跳舞主子吸貓扭腰跳恰恰

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