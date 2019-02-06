阿柴笑到眼睛瞇成線　秒變「紫薇」摸黑：爾康我看不見

▲柴柴笑到眼睛瞇成線，被飼主惡搞成紫薇。（圖／翻攝自「爆笑公社」，下同）

寵物小組／綜合報導

柴犬的飛機耳總是融化人心，沒想到這名飼主的惡搞後製卻讓網友一秒笑噴！見到主人回家後興奮不已的柴柴從籠子站起，不僅飛機耳開好開滿，甚至笑得合不攏嘴，眼睛直接瞇成一條線，這時飼主卻替牠配上還珠格格裡，紫薇失明與爾康對話的橋段，毫無違和的情節讓人看了不禁嘴角失守！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

一名網友在臉書「爆笑公社」轉發了抖音用戶「1930754605」的影片，畫面中的柴柴幾乎已經笑到眼睛不見，手手還不時地在空中揮舞，這一幕讓飼主聯想到還珠格格的經典橋段，便自己飾演起爾康，與家裡的柴界紫薇對話，閉著眼瞎揮的柴柴說著，「爾康，我好害怕，我看不見。」超爆笑場景吸引網友狂重播並瘋傳。

網友PO出這則超有創意的影片至臉書並註解，「爾康我看不見啊～～～～～爾康」，網友看完紛紛笑翻表示，「哈哈哈哈哈哈」、「真的要起飛了」、「演技派的哈哈哈」、「想揍牠XD」、「瞇成這樣笑死」、「原來是紫薇啊我還以為是柴犬」、「太搞笑了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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