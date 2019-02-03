法鬥嗨滾沙灘！軟嫩白肉沾滿金沙　網笑：來份花生麻糬

▲老闆來份又香又Q的花生麻糬！（圖／網友陳凱莉授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

我搖擺地走在金色的沙灘上！許多狗狗只要一看到沙灘就會失控，而台中北屯這隻法鬥「鬥鬥」也是如此，這天馬麻帶著牠來到海邊玩耍，沒想到鬥鬥一見到無邊無際的沙灘，就興奮地跳進去瘋狂打滾，奶油色的肉肉身軀在金色沙堆裡滾好滾滿，乍看就像一顆圓滾滾的花生麻糬，萌翻眾人！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

馬麻陳凱莉表示，影片是5個多月前拍攝的，當天鬥鬥一見到沙灘就開心地跳進去狂鑽，也不怕吃到沙子，反而是一旁的媽媽怕牠眼睛進沙，只能時時刻刻注意著毛孩的安全，沒想到孩子玩得非常盡興，一點也不害怕，甚至滾得滿嘴都是沙，但牠仍開心地笑著，彷彿是牠狗生的一大享受。

▲鬥鬥牌花生麻糬今天賣完囉！

▲鬥鬥只要看到金色的沙灘就會失控。

不過其實鬥鬥非常愛乾淨，根據媽媽的觀察下，發現只有特定的沙質才會吸引牠，「必須要金色的而且要鬆鬆的沙子牠才要滾，泥坑的牠不要，是一個愛乾淨的毛小孩。」除此之外，每當鬥鬥上完大號後，牠還會自己偷偷爬上家人的床上，把棉被當成濕紙巾擦屁股，屁屁乾淨了才願意回到自己房間睡覺，別人的房間髒沒關係，但卻堅持自己的床一定要保持乾淨無暇。

影片上傳至臉書社團「法鬥王國」後，網友看了紛紛笑回，「無敵調皮」、「好可愛喔哈哈哈」、「推土機」、「真的很開心欸」、「怎麼狗狗都愛這味～」、「花生粉白玉麻糬」、「麻糬(問)花生粉的概念」、「好可愛，感覺他很喜歡沙子的觸感」、「這招是傳說中的豬打滾嗎！」、「太可愛了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲鬥鬥是個非常愛乾淨的汪星人。

▲汪：馬麻今天要去海邊玩嗎？

▼影片為網友陳凱莉授權提供

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