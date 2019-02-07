車禍斷腿、陰道出血　流浪母狗忍痛躺路邊哺乳6幼犬

▲狗媽媽被撞斷腿仍忍痛餵奶。（圖／鄭又瑋授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

嘉義縣民雄鄉葉子寮6日晚間有一隻流浪母狗，疑似遭車禍撞斷左後肢，一度痛到倒地不起甚至不斷凹嗚嚎叫，但是帶著幼犬流浪的狗媽媽仍忍痛躺在路邊餵奶，只求孩子們溫飽，母愛的偉大讓網友感動，所幸愛狗人士鄭又瑋及時到場救援，連夜將狗狗送醫，才順利讓母狗和孩子們脫離險境。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

嘉義王媽媽狗園園長鄭又瑋表示，當天晚上有網友在臉書上求助救援受傷的流浪母狗，他得知消息後立即前往民雄鄉葉子寮現場，到場後卻驚見一隻母狗似乎因車禍被撞斷腿而無法行動，只能無精打采地躺在地上哀嚎，一旁甚至還有9隻小幼犬正在喝奶，狗媽媽在原地痛到動彈不得，只能盡力用聲音向人類求援，但牠卻非常親人，似乎知道眼前的人是要救牠和小孩，得到安撫後便乖乖地閉眼給摸。

▲狗媽媽即使身體再痛，也是把孩子的溫飽放第一順位。

經初步觀察後，鄭又瑋研判母狗大約6歲，疑似因為在路上被車撞，導致左後腿斷裂、陰道附近出血，懷疑可能有內傷，因此馬上將母狗與幼犬送上車，並連繫動物醫院緊急送醫，不過卻因為恰巧遇到年假的關係而碰壁，鄭又瑋只好緊急灌食抗生素與止痛藥，減緩狗狗疼痛，所幸隔天聯絡上嘉義市博東路丸三動物醫院，院長表示願意臨時趕到醫院協助急診。

院方初步診斷與急救後，發現母狗左後肢不僅有開放性傷口，甚至出現骨盆腔骨折、陰道出血、鼻腔流血等症狀，由於醫院人手不足的關係，只能先替狗狗上點滴，等到血檢安定後，將會進行手術治療狗狗傷口，目前狗媽媽情緒也非常穩定；此外，9隻幼犬中，已有3隻公幼犬被認養，現場仍有6隻健康的母幼犬需要一個家，若有意願想認養狗狗，詳情可洽詢「Dogs In Care 嘉義王媽媽狗園」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲狗媽媽及時就醫後，目前已經脫離險境，等待治療手術中。

▲現場尚有6隻母幼犬待認養。