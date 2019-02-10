獨／薩摩耶「搶趴櫃台點餐」　4隻大汪互擠翹屁股：我先來的

▲汪：叮咚～老闆在家嗎？（圖／記者陳靜攝，下同）

實習記者陳靜／綜合報導

老闆！我要最大份的肉肉！位於韓國首爾市弘大區的狗狗咖啡廳中，有隻愛撒嬌又貪吃的薩摩耶「閃電（천둥）」，每當看到主人走進吧台，就會以為要放飯了，興奮趴在櫃台邊求肉肉，這時一旁的汪汪們看到閃電激動討吃，也忍不住上前爭先恐後，4隻大狗狗同時站起望著店主的模樣，就好像一群點餐的客人，畫面超療癒！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

狗狗看到店主走進吧台裡，情不自禁跟著主人來到櫃台邊，為了討肉肉吃使出渾身解數，一個個直接站起趴在桌邊等待餵食，其中薩摩耶、伯恩山犬、阿拉斯加雪橇犬甚至還會一同賣萌爭寵，露出水汪汪大眼甜笑吐舌，互擠屁股一心只想獲得主人的芳心，促成了像是客人搶著點餐的有趣畫面。

▲薩摩耶「閃電（천둥）」。

▲汪：老闆怎麼不在呢？我要點肉肉啊！

店內一共有至少15隻各種萌系汪星人，每隻狗狗都非常親人。當客人一踏進店裡，就會有好幾隻好客的狗狗熱情地上前迎接，若是不小心被發現手上有飼料，還會馬上變成全場焦點，所有汪汪都會為了搶食而激動撲上去，偶爾甚至還會偷偷揍客人一拳，只為了手上那一塊最香最美味的小零食。

▲咖啡廳裡一共有至少15隻狗狗。

▲店內標示了每隻狗狗的名字與品種。

不僅如此，這些愛撒嬌的萌狗狗們，只要看到客人與牠們平坐在同個平面上，就會不時地跑過來塞奶討摸，前一秒和伙伴們玩得盡興，下一秒甚至直接窩在客人懷裡溫暖地睡著，整間屋子裡充滿了毛小孩的身影，讓人不禁直呼真是太療癒啦！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲店裡的狗狗都非常親人可愛。

▲狗狗們只要看到飼料就會忍不住狂撲客人。

※小提醒：狗狗站著的模樣雖然可愛，但還是要避免讓狗狗久站，以免影響脊椎與關節的健康喔！

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