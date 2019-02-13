國王企鵝「伸長脖子＋歪頭」：選我！　動物園求偶大公開

▲國王企鵝：「選我！選我！選我！」（圖／臺北市立動物園提供，下同。）



寵物小組／綜合報導

一年一度的西洋情人節又到囉！剛過完舊曆年，隨著氣溫逐漸回暖，似乎也宣告著春天的到來，許多動物已經開始「整裝」待發，換上一身亮麗耀眼的新行頭，才能在競爭激烈的「繁殖季」中脫穎而出，在臺北市立動物園中，類似狀況最明顯的，非鳥園區莫屬了。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

各種鳥類尋找伴侶的手法可是千變萬化，盡情擺好美姿、大跳艷舞、熱情呼喚或是努力不懈地搭建愛的小窩，終極目標都是為了獲得「雌鳥」的青睞。動物園表示，園區內的國王企鵝會先伸長脖子，將頭側向一邊，再慢慢地回復到原來的姿勢，這正是表達濃濃愛意，宛如在說「選我！選我！選我！」的專屬肢體語言，如果速配成功，就會一對地緊緊走在一起。如果途中跑出競爭者，就會遭到毫不留情地驅趕。

另外黑腳企鵝，別名公驢企鵝（Jackass），牠們到了繁殖季節時，則會抖動頭部、尋找喜歡的洞穴，如果雙方都中意同一個地點，就會互相發出像驢子般低沉的叫聲，彷彿在合唱一般。

▲黑腳企鵝到了繁殖季節時，會抖動頭部、尋找喜歡的洞穴。



生態鳥園的鳥兒也開始忙碌起來。園方提到，在參觀步道的沿途，可以看到正急著在樹上打洞的五色鳥、忙著啣材築巢的椋鳥和鳩鴿；還有每到繁殖季節，就頻頻以鞠躬的動作向母鳥示愛的綠簑鴿公鳥，牠們的追求行動可以持續好幾天。孔雀開屏則是大家所熟悉的，雄孔雀張開炫目的尾上覆羽，還不時的抖動，藉此吸引心儀的母孔雀。

至於「青鸞」的色彩雖不像其他雉科鳥類鮮豔，但其求偶的方式卻很獨特，雄鳥會大聲啼叫吸引雌鳥，在雌鳥面前跳起特殊的舞步，並瞬間張開翅膀及尾羽成扇狀，好展示羽翼上的「眼睛」，十分邁力地追求雌鳥呢！

▲每到繁殖季節，綠簑鴿的公鳥就頻頻以鞠躬的動作向母鳥示愛，追求行動可以持續好幾天。



園方歡迎大家趁著春暖花開的季節來動物園走走，「春天的鳥類行為可說是精彩萬分，大家除了能近距離觀察到動物展現各種追求『真愛』的技能外，不久的將來還會有『繁殖』及『育幼』等行為逐一展現！」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲雄孔雀張開炫目的尾上覆羽，還不時的抖動，藉此吸引心儀的母孔雀。

▲正急著在樹上打洞的五色鳥。

更多精彩影片：