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國王企鵝「伸長脖子＋歪頭」：選我！　動物園求偶大公開

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▲國王企鵝「伸長脖子＋歪頭」：選我！動物園求偶大公開。（圖／臺北市立動物園提供）

▲國王企鵝：「選我！選我！選我！」（圖／臺北市立動物園提供，下同。）

寵物小組／綜合報導

一年一度的西洋情人節又到囉！剛過完舊曆年，隨著氣溫逐漸回暖，似乎也宣告著春天的到來，許多動物已經開始「整裝」待發，換上一身亮麗耀眼的新行頭，才能在競爭激烈的「繁殖季」中脫穎而出，在臺北市立動物園中，類似狀況最明顯的，非鳥園區莫屬了。

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各種鳥類尋找伴侶的手法可是千變萬化，盡情擺好美姿、大跳艷舞、熱情呼喚或是努力不懈地搭建愛的小窩，終極目標都是為了獲得「雌鳥」的青睞。動物園表示，園區內的國王企鵝會先伸長脖子，將頭側向一邊，再慢慢地回復到原來的姿勢，這正是表達濃濃愛意，宛如在說「選我！選我！選我！」的專屬肢體語言，如果速配成功，就會一對地緊緊走在一起。如果途中跑出競爭者，就會遭到毫不留情地驅趕。

另外黑腳企鵝，別名公驢企鵝（Jackass），牠們到了繁殖季節時，則會抖動頭部、尋找喜歡的洞穴，如果雙方都中意同一個地點，就會互相發出像驢子般低沉的叫聲，彷彿在合唱一般。

▲國王企鵝「伸長脖子＋歪頭」：選我！動物園求偶大公開。（圖／臺北市立動物園提供）

▲黑腳企鵝到了繁殖季節時，會抖動頭部、尋找喜歡的洞穴。

生態鳥園的鳥兒也開始忙碌起來。園方提到，在參觀步道的沿途，可以看到正急著在樹上打洞的五色鳥、忙著啣材築巢的椋鳥和鳩鴿；還有每到繁殖季節，就頻頻以鞠躬的動作向母鳥示愛的綠簑鴿公鳥，牠們的追求行動可以持續好幾天。孔雀開屏則是大家所熟悉的，雄孔雀張開炫目的尾上覆羽，還不時的抖動，藉此吸引心儀的母孔雀。

至於「青鸞」的色彩雖不像其他雉科鳥類鮮豔，但其求偶的方式卻很獨特，雄鳥會大聲啼叫吸引雌鳥，在雌鳥面前跳起特殊的舞步，並瞬間張開翅膀及尾羽成扇狀，好展示羽翼上的「眼睛」，十分邁力地追求雌鳥呢！

▲國王企鵝「伸長脖子＋歪頭」：選我！動物園求偶大公開。（圖／臺北市立動物園提供）

▲每到繁殖季節，綠簑鴿的公鳥就頻頻以鞠躬的動作向母鳥示愛，追求行動可以持續好幾天。

園方歡迎大家趁著春暖花開的季節來動物園走走，「春天的鳥類行為可說是精彩萬分，大家除了能近距離觀察到動物展現各種追求『真愛』的技能外，不久的將來還會有『繁殖』及『育幼』等行為逐一展現！」

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▲國王企鵝「伸長脖子＋歪頭」：選我！動物園求偶大公開。（圖／臺北市立動物園提供）

▲雄孔雀張開炫目的尾上覆羽，還不時的抖動，藉此吸引心儀的母孔雀。

▲國王企鵝「伸長脖子＋歪頭」：選我！動物園求偶大公開。（圖／臺北市立動物園提供）

▲正急著在樹上打洞的五色鳥。

更多精彩影片：

關鍵字： 國王企鵝公驢企鵝孔雀開屏鳩鴿椋鳥青鸞西洋情人節黑腳企鵝動物園

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