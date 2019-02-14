減肥中？貪吃美短對胡椒牛伸出「顫抖毛手」：拜託停下..

▲美短喵「托托」看見胡椒牛就想吃。（圖／翻攝自Instagram@hiroyuki_kase）

寵物小組／綜合報導

減肥的人都懂，美食當前，再吃真的要「剁手手」！美國短毛貓「托托」面對香氣滿溢的胡椒牛肉，伸出貓掌想吃又不停顫抖抗拒的模樣，畫面看起來就像在描述「節食的痛苦」，十分搞笑。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

影片中，托托表情淡定地聞著香氣，接著緩緩伸出貓掌，快碰到食物時卻停頓了顫抖的「小毛手」，一直緊張眨眼，不小心摸到牛肉的話還會緊張地縮回去，像是在警告自己「克制點，只能看不能吃啊！」纖細的動作完美重現了人類正在「減肥」時的模樣，讓不少網友留言，「牠心中的理性和慾望在打架！」、「也太像人類了吧。」、「聞起來很香、很想吃對吧」、「與慾望的鬥爭太可愛了」。

在 Instagram 查看這則貼文 加瀬 浩之 (Hiroyuki Kase)（@hiroyuki_kase）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 5 日 上午 4:54 張貼

▲美短喵「托托」看見胡椒牛，緩緩伸出顫抖的手，正在克制心裡的「貪吃蟲」。

把拔說，貪吃的托托每天早上7點都會準時醒來，跑到他床上催早餐，也因托托生理時鐘太準時、吃飯不用人叫，讓他只要前一晚熬夜，隔天早晨都會很痛苦。看到這日常，網友也紛紛同感這種甜蜜的負荷，「我家毛孩都凌晨5點就在吵，每次都讓我起床氣。」、「我的貓從早上4點半就開始唱歌」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲把拔表示，每天早晨「托托」都會準時吵著要吃飯。

※寵物雲提醒您：貓貓吃太鹹、太油都會影響身體健康，因此最好不要餵牠們吃經過調味的人類食物哦！此外，貓貓若吃到含有巧克力、咖啡因的食物，或人們吃剩的雞骨頭，嚴重可能造成生命危險，一定要小心哦～

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