躺水池準備洗香香～　喵貴妃「酥麻嬌聲」呼喊奴才：快來按摩

▲美麗的喵星人躺在臉盆裡呼喊奴才。（圖／翻攝自抖音APP用戶「ixun」）

寵物小組／綜合報導

大部分的毛孩面對洗澡這件事都非常抗拒，但也是有少部分的會主動進到浴室洗澡。抖音APP用戶「ixun」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是這天有位貓主子躺在臉盆裡想要洗澡，甚至還不停地喵喵叫呼喊著，就彷彿是要叫奴才進來幫牠按摩一樣，3千多人聽到主子的「酥麻嬌聲」紛紛直呼，「要融化了～」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

黃姓網友11日在臉書公開社團轉段視頻並驚訝註解，「居然有愛洗澡的貓！」畫面中可以看到，美麗的喵星人躺在臉盆裡呈貴妃姿躺好，就像是位貴妃泡在浴缸裡一樣；只見牠將頭泡進水裡，再甩開頭上的水，反覆這樣的動作，最後又恢復成貴妃姿，看著鏡頭喵喵叫的模樣就彷彿在說，「奴才，快來按摩！」

▲喵：奴才不來，我自己洗～（圖／翻攝自抖音APP用戶「ixun」）



影片貼出不到一周，便湧入大批網友按讚、分享，數百人看完紛紛在底下留言笑說，「根本洗三溫暖的概念」、「太神奇了！」、「真羨慕，我家碰水就哇哇叫」、「喵：奴才水不夠熱了，加水」、「還知道洗澡水不能喝XDD」、「原來是水獺，我還以為是貓咧」、「別人的寵物總不會讓我失望」。

小提醒：貓咪如果耳朵進水可能會造成耳朵發炎，建議在洗澡前可以做個預防措施，例如用棉花塞住耳朵再洗澡。注意不要把水弄進貓咪的眼睛和耳朵裡，洗後可用脫脂棉棒把貓咪的外耳道內的水吸乾。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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