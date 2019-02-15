差點被安樂！棄汪逆襲變「溜冰王子」大秀俐落花式滑行

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▲拉布拉多「Benny」是隻會溜冰的才藝狗。（圖／翻攝自Instagram@vegaskingbenny）

▲拉布拉多「斑尼」是隻會溜冰的才藝狗。（圖／翻攝自Instagram@vegaskingbenny）

寵物小組／綜合報導

狗界No.1！美國拉斯維加斯州的溜冰教練領養了拉布拉多「斑尼」(Benny)，發現牠特別有活力和天份，因此決定要培養牠學「溜冰」。有良好平衡感的斑尼矯健地在冰上滑行，引起了不少關注。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

 
 
 
 
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▲Benny準備滑行，跳躍障礙物。

溜冰教練桑格羅(Cheryl Del Sangro)在收容所中領養了才6個月大、差點被安樂死的斑尼，發現牠跳躍力出眾又特別喜歡運動，於是決定想讓牠嘗試「溜冰」。沒想到，斑尼初次練習就上手，也能學好溜冰招式，現在技巧純熟，在冰上滑行相當自在。

畫面中，斑尼前腳穿著特製溜冰鞋蓄勢待發，指令一下就搖搖尾巴開始步行，面對前方障礙物也能輕鬆跳過，過程中牠動作敏捷、俐落，使溜冰場內的觀眾驚嘆不已。影片放到網路上獲得了不少迴響，「從來沒看過這麼神奇的畫面，太了不起！」、「這隻狗狗真是有才華！」、「滑得比我還要好！」

▲Benny平時彈跳力好、體力一流。

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不過也有不少網友擔心這項運動可能會使斑尼身體受傷害。對此，主人說，斑尼固定每2週才溜冰1次，並且會配合定期健康檢查，畢竟是狗狗喜歡的事情，並不會強行阻撓牠，除非真的影響健康。

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關鍵字： 溜冰狗狗拉布拉多安樂死棄養美國

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