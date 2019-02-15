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2/16歡慶世界穿山甲日！逛動物園搭貓纜玩燈謎　了解牠們小祕密

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▲2/16歡慶「世界穿山甲日」！逛動物園搭貓纜玩燈謎。（圖／臺北動物園提供）

▲每年二月的第三個周六被訂定為「世界穿山甲日」。（圖／臺北動物園提供）

寵物小組／綜合報導

春節連假剛結束，元宵節隨之到來，迎接春暖花開大地復甦的同時，也讓我們一同關注2月16日的「世界穿山甲日」。今年臺北市立動物園特別與貓空纜車合作，在2月12日至24日舉辦「穿山甲小旅行」元宵猜燈謎活動，只要在動物園內與貓纜各站，掃描燈謎上的QR code，進入網頁完成燈謎作答，即可獲得神秘小禮物一份。

農曆正月15日是元宵節，也是農曆春節的最後一天，俗稱「小過年」，各地都張燈結綵舉辦元宵活動。今年的元宵節前夕，剛好遇上一年一度的「世界穿山甲日」，臺北市立動物園與臺北捷運公司代營運的貓空纜車合作，舉辦「穿山甲小旅行」元宵猜燈謎活動，希望透過燈謎遊戲的方式，讓大家了解穿山甲保育與貓空在地文化鮮為人知的小秘密。

動物園表示，細心遊客或許會發現燈謎已經悄悄掛起，2月12日至24日的活動期間，大家可以在動物園內列車站、保育廊道與貓空纜車各站等處，看到充滿年節氣氛的燈謎掛聯，只要拿起智慧型手機，掃描QR code，就能進入活動網頁作答，完成燈謎後，至動物園遊客服務中心出示兌換獎品之畫面，即可換得神秘小禮物，還有第二波限量抽獎。

▲2/16歡慶「世界穿山甲日」！逛動物園搭貓纜玩燈謎。（圖／臺北動物園提供）

▲穿山甲「梧空」享用蟻窩。

每年二月的第三個周六被訂定為「世界穿山甲日」，盼望能喚起全球民眾對穿山甲保育的重視。臺北市立動物園這幾十年來，從穿山甲的救傷醫療、營養調控、日常照養甚至是圈養繁殖，在域外保育各環節都下了很大的功夫。園方表示，
有些穿山甲在被救傷送進動物園之後，經過獸醫的判斷，沒辦法再回到野外自行生存，動物園就得接手負起照養的工作。從一開始對於穿山甲一知半解，到現在已經研究出一套有效的照養方法，在2014年也創下全球首例：救傷入園的穿山甲「穿芎」於動物園內順利產下穿山甲寶寶「芎梧」，「芎梧」在出生後即由人工哺育並且健康長大。

園方也提到，有了「芎梧」的經驗，人工哺育的技術也越來越成熟，近幾年陸陸續續又培育出幾隻健康的穿山甲寶寶。由於穿山甲的食性特殊，臺北市立動物園經過反覆的嘗試與研究，現在已經能提供美味且符合營養需求的食譜，讓牠們吃得津津有味，但還是持續改良更適合穿山甲的人工食糧，希望提供最好的食材，讓牠們吃的安全又健康。雖說現在的園內穿山甲照養已經很成熟，保育員們依然持續為穿山甲們進行形質測量並記錄數據，藉由數據的收集、分析與了解，才能給予穿山甲們更多更好的幫助。

動物園呼籲，透過「世界穿山甲日」活動，可以讓人更了解穿山甲知識，了解穿山甲保育的重要性，相信每個人都願意為本土物種的延續盡一份心力。歡迎大家2月16日(六)當天下午1點半至3點半來動物園，一起闖關拿獎品！

▲2/16歡慶「世界穿山甲日」！逛動物園搭貓纜玩燈謎。（圖／臺北動物園提供）

▲穿山甲小旅行燈謎。

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關鍵字： 世界穿山甲穿山甲猜燈謎元宵節

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