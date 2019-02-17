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鮮血養水蛭每次2小時吸到飽　夫妻當寶貝不惜冒生命危險

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（圖／翻攝自Kennedy News and Media）

▲夫妻養水蛭當寵物，狂熱到用自己的鮮血餵牠們。（圖／翻攝自Kennedy News and Media）

寵物小組／綜合報導

世界上有不同類型的各種人，也因此有不同類型的各種寵物，貓咪狗狗還容易見到，不過這對夫妻養的寵物，可能就令人很難想像了，黑黑小小一隻、主食是鮮血，答案揭曉，他們養的是水蛭！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

住在英國蘭開夏郡普雷斯頓的凱蒂(Katie Ashley)和麥可是一對特別的夫妻，他們養了2隻水蛭，不是醫療放血用途，而純粹是當寵物，他們覺得水蛭的樣子有種詭異的可愛感，甚至愛到不惜用自己的鮮血餵養牠們。

（圖／翻攝自Kennedy News and Media）

▲水蛭每次進食需要花2個小時時間吸血。

水蛭每隔4到6個月就需要吸2個小時的血，他們會直接把水蛭放在手臂上，開放吸到飽，而這過程並不舒服，不只會導致頭暈、傷口還會持續流血不止長達數小時。水蛭有數百顆牙齒，所以牠們吸血基本上就是啃掉皮膚，讓充足的血液流出來，而牠們唾液中含有抗凝血成分，讓血液不斷流出。

這種養水蛭的方法有致命可能，凱蒂和麥可認識一個人就因此差點死掉，但他們堅持那只是個案，並不常見。有些水蛭飼主會用蚯蚓、牛肝、青蛙或魚提供水蛭吸血，但凱蒂和麥可願意用自己的鮮血，這對他們來說非常自然。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自Kennedy News and Media）

（圖／翻攝自Kennedy News and Media）

▲被水蛭吸血的傷口會流血不止長達10小時，之後傷口大約一周才會痊癒。

（圖／翻攝自Kennedy News and Media）

▲兩人把水蛭養在魚缸裡。

關鍵字： 英國水蛭寵物夫妻吸血

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