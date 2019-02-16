2喵情人節甜放閃　單身狗直視前方不敢動：啥都沒看到

▲單身狗：不要再放閃了喔！（圖／網友A-lu Wen授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

沒想到情人節不出門也會被閃瞎！台北單身狗Tiger明明只是想在暖爐前求個溫暖，沒想到卻被家裡的2隻貓咪狂閃，喵窩在Tiger身邊不斷互相舔毛，害得牠只能尷尬地直視著前方不敢動，超爆笑的眼神瞬間成亮點，網友們也紛紛拍拍安慰這隻無奈的單身狗並笑說，「沒關係還有我。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

飼主A-lu Wen家中飼養了2貓1狗，身為「單身狗」的Tiger經常得看著2貓放閃，自己卻只能被冷落在一旁，而這天正逢情人佳節，沒想到貓咪Golden與「湯湯」卻欺人太甚，直接在Tiger面前曬恩愛，讓Tiger尷尬得不敢轉頭，只能呆呆地望向前方，露出懷疑狗生的表情，讓網友全笑噴！

▲2喵感情很好總是窩在一起，但單身狗總是獨來獨往。

▲汪：還是睡覺最好，不用被閃。

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，許多網友看了紛紛笑回，「我什麼都沒看到，我只是來取暖的......」、「為什麼眼神可以這麼哀怨」、「很可憐...」、「哈哈太過分了」、「完全不想看牠們」、「眼神死」、「眼睛都紅了，幫拍拍」、「汪：你們兩當我不存在喔」、「太可愛了哈哈」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▼影片為網友A-lu Wen授權提供

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