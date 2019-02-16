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法師巧遇穿山甲！牠嚇到「縮成球」　動保處救援平安野放

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▲法師巧遇穿山甲！牠嚇到「縮成球」，動保處救援平安野放。（圖／新北市動物保護處提供）

▲受傷的穿山甲寶寶，體力一天天的恢復，模樣相當可愛。（圖／新北市動物保護處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

每年二月的第3個星期六為世界穿山甲日，新北市動保處呼籲一起來珍惜守護台灣珍貴稀有的穿山甲！全世界一共有8種穿山甲，台灣穿山甲為台灣特有亞種，在台灣面臨了不少危機，例如棲地破碎化、道路致死、犬隻咬傷、被人獵食、走私、獸夾及陷阱攻擊等威脅，動保處於107年迄今已救援野放26隻穿山甲。

常見的穿山甲常因車禍、犬隻咬傷等意外受傷，動保處期盼民眾應該一同珍惜保護這些台灣珍貴的野生動物。動保處表示，愛護台灣的野生動物應由自身做起，如行駛車輛於山林間應減速慢行注意牠們的安全、住在山區的民眾應將愛犬栓好，防止犬隻咬到野生動物、不任意棄養犬貓、不買賣食用穿山甲活體及產製品，在野外看到非法獸鋏請通報動保處查緝，從生活中小小的努力，就能對穿山甲族群造成莫大的保育效果。

▲法師巧遇穿山甲！牠嚇到「縮成球」，動保處救援平安野放。（圖／新北市動物保護處提供）

▲穿山甲接受獸醫診檢治療。

動保處曾接獲何姓民眾通報穿山甲救援，當時穿山甲尾部遭流浪犬攻擊，所幸並無大礙，經過動保處毛寶貝醫療中心獸醫莊子昇清創上藥後已逐日恢復健康，並於2星期後野放回歸山林。

動保處也曾經獲一名法師通報，得知對方在產業道路偶遇穿山甲。由於太驚嚇與緊張，穿山甲呈現禦敵行為，將自己包覆成球狀，被大家誤認為有傷。經過毛寶貝醫療中心獸醫評估無傷、健康後，旋即選擇適合地點野放，因此動保處提醒，在野外發現穿山甲，千萬不要去驚擾牠們，保育工作需仰賴全民配合，秉持尊重生命的理念，共同維護野生動物及其生活環境。

▲法師巧遇穿山甲！牠嚇到「縮成球」，動保處救援平安野放。（圖／新北市動物保護處提供）

▲動保處平安野放穿山甲，希望牠能好好活著，平安又健康的繁衍下一代。

農業局長李玟表示，新北市是友善動物城市，任何野生動物的生命都是非常寶，我們應盡全力來拯救牠，民眾若遇需救援動物，可撥打動保處電話(02)2959-6353，動保處將會派員救援受傷、受困動物，並提供適當收容安置及醫療照護，讓牠們都能得到應有協助。

關鍵字： 穿山甲法師動保處世界穿山甲日野生動物瀕絕

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