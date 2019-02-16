探班太興奮「偷尿3灘」遭姊訓話　汪垂耳搭手求情：原諒我嘛！

▲臭咪面對姊姊訓話，表情有些無辜。（圖／有點毛毛的／飼主Ting Ru）

寵物小組／綜合報導

汪汪不是故意的，姊姊原諒牠啦！米克斯狗狗「臭咪」日前到姊姊工作的地方探班，沒想到心情太嗨，不小心漏尿，因此遭姊姊訓了一頓。可愛的是，臭咪面對訓話，露出乖巧又愧疚的神情，讓網友們看了都忍不住幫牠護航，「姊姊不要再罵了啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主Ting Ru在臉書社團「有點毛毛的」分享影片並寫道，臭咪因為探班太興奮，不小心在地上尿了3灘，所以才會被訓話。畫面中，姊姊蹲在臭咪面前，指著地上的污漬對牠說，「你看你尿在這裡，這裡是裡面，不可以尿！」這時，只見臭咪乖乖正坐聽訓，但一手卻搭在姊姊手上，面露無辜表情，還壓低耳朵「開飛機」，彷彿在求情，「我知錯了，拜託原諒我嘛！」

網友們看了影片紛紛留言幫臭咪說話，「好啦姊姊別罵了，人家知道錯惹」、「這不小心的呀，興奮漏尿，又不是天天！秀秀，無辜」、「都開飛機了，這必須得原諒」、「我家的太興奮也會『閃尿』」、「看到姐姐太高興了所以忍不住就～尿了」、「太開心惹麻～」、「我家的也會，太興奮整個噴尿啊啊啊啊！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲姊姊事後帶臭咪出去散步曬太陽，雙方就和好露出燦笑。（圖／有點毛毛的／飼主Ting Ru）