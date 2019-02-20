遭媽媽「埋頭強吻」！主子雙手抵擋尖叫：放開你的臭嘴啊～

▲吉吉：來人啊～快來救駕啊！！（圖／網友Pei Yu Han提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／採訪報導

靈魂快要被媽媽吸走了啦！新竹市飼主Pei Yu Han常常親吻1歲貓星人「吉吉」，但是吉吉一天有限定被親吻的次數，如果超過的話，就會舉起手手防衛，拒絕任何人隨意侵犯！不過媽媽不想守規矩，硬是強迫索吻，主子無奈的反應全都錄。

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吉吉被媽咪環抱在大腿上，接著身體被固定，眼前有個啾啾大嘴巴，逐漸往自己的臉逼近。吉吉雙手死命抵擋，摀住媽咪的臭嘴巴，這時，媽媽展開大絕，拼命擺動頭部躲避攻擊，一邊吶喊「我要親～」，最後主子呈現眼神死，無奈遭強吻多次。

▲媽媽眼歪嘴斜，硬要親到寶貝一口才甘心。



媽媽一下班，就想抓吉吉來親親，放鬆一下上班的疲累感。她得意地笑說，「就硬碰硬要親牠...牠就推我！我氣得臉紅脖子粗 ，不甘示弱把嘴嘟上去...只聽見傻貓吉一直說：『不要...』，我心想：『什麼不要...竟然還翻白眼！』，我就是一種硬要親到的概念，最後吉吉放棄掙扎...耶～我贏了！」

吉吉是美短混金吉拉的米克斯，牠的脾氣好、貪吃，個性親人又外向，喜歡叫媽媽帶牠出門逛街，如果去居酒屋閒晃，還會乖乖坐在吧檯上，不吵也不鬧，相當乖巧。

▲一隻喜歡出門冒險的貓～



▲吉吉是家中小霸王。



領養代替購買！吉吉是媽咪從朋友家中認養而來，當時擔心家中年老的2隻臘腸，可能隨時離去，為了不讓自己到時太崩潰，提早先養吉吉來預防。「嗯...我的狗很老了，2隻都超過12年以上，當初也是人家比賽過，繁殖不要的種公種母。我擔心我的狗哪天不在了，但我至少擁有一隻貓，不至於這麼難過...。」

▲飼主Pei Yu Han家裡還有養2隻年長的臘腸狗，咬咬（左）和麻尼（右）。



▲吉吉喜歡跟狗相處，看到貓貓反而會生氣。



由於咬咬跟麻尼年紀大，幾乎不太理會年輕氣盛的吉吉，因此吉吉成為家中「小霸王」，常常隔著狗籠撩牠們、偷偷玩弄狗尾巴，又或是上前做出騎乘動作。媽媽說，「我們家的狗狗老了，哪能接受吉吉這樣激動，每次看到牠，都會嚇得半死，狗狗出來尿尿，還會嚇到倒退幾步。」

「吉吉應該覺得自己是狗...不是貓吧？」媽媽如此笑說。每次帶吉吉出門，牠近距離接觸狗，不會哈氣也零反應，如果遇到其它喵喵，就會氣得狂哈氣。「連我常去的寵物友善餐廳，裡面有兩隻店狗，吉吉還會去抓人家的耳朵，重點是...人家是大黃金耶！」

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▲牠的體重逐漸上升，媽媽說，「現在應該又胖了...4.7kg。」

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