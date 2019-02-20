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從小「吸毒」長大！2歲孩埋頭狂聞黑貓味　秒露滿足臉

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▲2歲孩從小吸貓長大。（圖／網友廖宜賢授權提供）

▲喵：啊是聞夠了沒，我要收費了喔。（圖／網友廖宜賢授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

是什麼樣的味道讓2歲的孩子都失控？新北板橋網友廖宜賢日前控訴孩子「從小就上了貓癮」，近期常常抱著家裡的黑貓「皮皮」狂聞不肯放，這天爸爸將案發現場錄下後，竟發現小朋友不僅毒癮嚴重，甚至吸完時還會對著鏡頭露出滿足表情傻笑，讓家人看了全笑壞直呼他是「貓柯鹼吸食中」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

爸爸笑說，一直以來小孩都跟毛孩相處得非常融洽，但其實影片當時是第一次目擊孩子吸貓，他熟練的技巧就像是長期服用的老饕一樣，「好像很多人會形容貓有陽光的味道，我聞起來還好，但的確有種聞了心情會變不錯的魔力。」貓咪的致命吸引力就連老爸也讚不絕口。

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▲2歲孩從小吸貓長大。（圖／網友廖宜賢授權提供）

▲原來小時候不是在抱抱撒嬌，是在偷吸貓柯鹼啊！

▲2歲孩從小吸貓長大。（圖／網友廖宜賢授權提供）

▲孩子，你們是不是角色錯亂了...

事實上，皮皮從小就是個傲嬌的主子，想讓你摸的時候才能摸，想要吃飯的時候片刻不能等。但自從有了弟弟之後，牠似乎收起了任性的脾氣，瞬間變成了懂事的姐姐，總是靜靜地坐在距離不到半公尺的位置看著孩子，儘管寶寶施力不當弄痛了皮皮，牠也從來沒有反擊，只是低沉地喵嗚了一聲，但如果換作爸媽，就連不小心摸錯地方也會被打。

▲2歲孩從小吸貓長大。（圖／網友廖宜賢授權提供）

▲皮皮：我就等著看是哪個傢伙要來跟我搶馬麻。

▲2歲孩從小吸貓長大。（圖／網友廖宜賢授權提供）

▲喵：這小傢伙好像還挺可愛的～

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了都紛紛笑回，，「小時候就吸毒！長大以後一定不得了！」、「弟弟吸的姿勢100分耶」、「此貓很毒很純，小孩吸食後立即傻傻的笑」、「小朋友對貓咪也好溫柔」、「以後就要把貓抱去學校廁所吸了」、「這孩子有前途」、「父母教得很好～」、「小小年紀就染上貓癮！！太殘忍了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲2歲孩從小吸貓長大。（圖／網友廖宜賢授權提供）

▲小孩出生沒多久，寶寶和皮皮就像親姐弟一樣感情非常好。

▲2歲孩從小吸貓長大。（圖／網友廖宜賢授權提供）

▲不僅弟弟是貓奴，同時皮皮也是個弟控。

▼影片為網友廖宜賢授權提供

▼更多精采影音

關鍵字： 黑貓吸貓吸毒貓柯鹼小孩

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