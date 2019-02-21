餵我飯啊啊啊！虧雞貓姐妹尖叫擠門縫　「暴龍臉」笑爆近萬人

▲2隻奶貓為了搶吃飯擠到臉變形。（圖／粉專非喵布可授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

吃貨基因提前發揮而已！中途之家「非喵布可」日前救援2隻「虧雞姐妹花」，只要看到有人經過就會立馬暴動，發出響亮的尖叫聲討吃，衝到門縫把臉擠到變形，崩壞的暴龍臉每次都把貓管家笑到流淚。照片分享出來之後讓萬名網友狂讚打趣，「請問喵星人的偶包到哪去了？」

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▲喵：快點餵我吃飯啊啊啊！



臉書粉專「非喵布可」表示，這對姐妹花是從新竹靖廬收容所救援的小奶貓，去年10月接回來照顧，中途2個月後順利送出，由於牠們對於食物有著無止境的渴望，所以看到人來就會叫，只要聽到開門聲、碗盤聲、腳步聲就開始哇哇大叫，接下來就是瘋狂的擠眉弄眼，連幫忙中途奶貓多年的愛媽都認證，「這對虧雞姐妹花是我們見過最激動的小貓！」

▲看到這臉忍不住笑噴XD

位於新竹的「非喵布可」共有五層樓，一、二樓是拼布教室，三、四、五樓則是中途之家，內部設置大貓房、小貓房、孕貓產房，以及隔離病房，讓浪浪們能生活在有品質的住所，目前中途約50隻浪貓。創辦人中途浪貓已有9年的時間，途中順利送養75隻貓咪，這對姐妹花剛好就是第74和75隻。

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▲▼非喵布可內有拼布教室和中途貓房。

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照片分享到「貓咪也瘋狂俱樂部」之後，許多網友紛紛被小貓們的表情給笑瘋，「笑到肚子好痛！怎麼可以這麼可愛」、「用生命在討吃」、「明明就很可愛的奶貓，臉擠成這樣」、「三日不出籠，面目可憎」、「無法自拔的重複觀看」、「這什麼恐怖片嗎」、「說好的主子形象呢？」。



▲虧雞姐妹花平時是2位小萌妹。