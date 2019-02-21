ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

餵我飯啊啊啊！虧雞貓姐妹尖叫擠門縫　「暴龍臉」笑爆近萬人

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼餵我飯啊啊啊！虧雞貓姐妹尖叫擠門縫　「暴龍臉」笑爆近萬人。（圖／粉專非喵布可授權提供）

▲2隻奶貓為了搶吃飯擠到臉變形。（圖／粉專非喵布可授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

吃貨基因提前發揮而已！中途之家「非喵布可」日前救援2隻「虧雞姐妹花」，只要看到有人經過就會立馬暴動，發出響亮的尖叫聲討吃，衝到門縫把臉擠到變形，崩壞的暴龍臉每次都把貓管家笑到流淚。照片分享出來之後讓萬名網友狂讚打趣，「請問喵星人的偶包到哪去了？」

▲▼餵我飯啊啊啊！虧雞貓姐妹尖叫擠門縫　「暴龍臉」笑爆近萬人。（圖／粉專非喵布可授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲喵：快點餵我吃飯啊啊啊！

臉書粉專「非喵布可」表示，這對姐妹花是從新竹靖廬收容所救援的小奶貓，去年10月接回來照顧，中途2個月後順利送出，由於牠們對於食物有著無止境的渴望，所以看到人來就會叫，只要聽到開門聲、碗盤聲、腳步聲就開始哇哇大叫，接下來就是瘋狂的擠眉弄眼，連幫忙中途奶貓多年的愛媽都認證，「這對虧雞姐妹花是我們見過最激動的小貓！」

▲▼餵我飯啊啊啊！虧雞貓姐妹尖叫擠門縫　「暴龍臉」笑爆近萬人。（圖／粉專非喵布可授權提供）

▲看到這臉忍不住笑噴XD

位於新竹的「非喵布可」共有五層樓，一、二樓是拼布教室，三、四、五樓則是中途之家，內部設置大貓房、小貓房、孕貓產房，以及隔離病房，讓浪浪們能生活在有品質的住所，目前中途約50隻浪貓。創辦人中途浪貓已有9年的時間，途中順利送養75隻貓咪，這對姐妹花剛好就是第74和75隻。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼餵我飯啊啊啊！虧雞貓姐妹尖叫擠門縫　「暴龍臉」笑爆近萬人。（圖／粉專非喵布可授權提供）

▲▼非喵布可內有拼布教室和中途貓房。

▲▼餵我飯啊啊啊！虧雞貓姐妹尖叫擠門縫　「暴龍臉」笑爆近萬人。（圖／粉專非喵布可授權提供）

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

照片分享到「貓咪也瘋狂俱樂部」之後，許多網友紛紛被小貓們的表情給笑瘋，「笑到肚子好痛！怎麼可以這麼可愛」、「用生命在討吃」、「明明就很可愛的奶貓，臉擠成這樣」、「三日不出籠，面目可憎」、「無法自拔的重複觀看」、「這什麼恐怖片嗎」、「說好的主子形象呢？」。
 

▲▼餵我飯啊啊啊！虧雞貓姐妹尖叫擠門縫　「暴龍臉」笑爆近萬人。（圖／粉專非喵布可授權提供）

▲虧雞姐妹花平時是2位小萌妹。

關鍵字： 貓咪虧雞姐妹花尖叫吃貨尖叫暴龍臉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

短腿法鬥各種抬94上不去　牠羨慕：你們怎麼都在上面

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／檢疫犬坐下20萬掰了？　她嚇哭急翻行李竟是「M..

媽戒指掉進水槽縫！「超強隊友」巧手撈出...千萬名..

房東發現這家人的寵物有點奇怪　雞婆通報才知竟是「狂..

寵物烏龜下太多蛋「煎來吃」！開火10分鐘後…蠢飼主..

新養的狗和貓咪合不來　這家人「冷血行徑」讓鄰居拳頭..

美24洲爆發「殭屍鹿」走路不穩、狂流口水　專家憂：..

狗狗耳朵流出詭異液體　志工翻開檢查驚見「長牙第2張..

影／奴才抱枕熟睡22歲喵「神複製」　她看傻：什麼人..

影／柴柴突破防備迎接　她見「背後亮點」傻眼：該哭還..

驚人的瑞士巴塞爾收容所！這並非台灣無法實現的夢

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅..

2主人溺水、遭分屍接連身亡... 米克斯熬過悲慘..

萌柴甩頭瞬間「皮肉分離」 耳朵掉到另一邊秀出銷魂嘴..

無車牌飼主山區惡意棄養3幼犬！　志工目擊狂追喊「他..

想吃肉湯...柴發明「佛系吃法」 張大嘴吃空氣網：..

「湯圓柴」蓋被被睡到打呼忘我　萌暈大片網友：嘴邊肉..

萌汪趴地「偷踮後腳」屁懸空　踮超久媽超問號：地板太..

「手賤貓」頻翻倒飼料罐逼放飯！　 貓奴爸1分鐘扶正..

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅..

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿..

JR西日本延誤！鐵道員笑臉談判「障礙物」　網友都原..

餵我飯啊啊啊！虧雞貓姐妹尖叫擠門縫　「暴龍臉」笑爆..

吃太多火腿！古代牧羊犬掛在沙發上　Q彈屁屁撩翻20..

夜市買到「吉蛙蛙」見人手靠近就汪汪叫！　網傻眼狂重..

愛貓報恩送「新鮮壁虎」　奴才怕牠傷心放嘴邊：嗯嘛好..

陪伴8年！貴賓被丟收容所「還在傻笑」　痴望爸背影狂..

抱卵母斑龜遭路殺殼全碎裂　血肉中「剩一顆蛋」成最後..

麥當勞紙袋都不放過　浪浪靠貪吃6個月當上「護國神犬..

上百隻斑海豹被盜獵「做壯陽藥」！38隻寶寶被活活嚇..

被姐反鎖門外！她召喚隊友音控開門　「神操作」讓百萬..

商業周刊／華航霸氣董座變罷工戰犯　何煖軒「貴人牌」..

「尞天穿 迎客來」　來開台金山寺擲筊乞粄求好運　

5點證明你處於「自殺式單身」　寧願魯到死，也懶得擴..

JR西日本延誤！鐵道員笑臉談判「障礙物」　網友都原..

顛覆保健行銷手法　王令麟樂當白老鼠拼新零售霸主

陳明通再批和平協議　稱「一國兩制」台灣方案已在習近..

狂甩孫女4巴掌！母一旁冷眼「撿來的」她怒理論　見警..

世籃資格賽／布萊奇、威廉歸隊　菲律賓變陣拼晉級

3756海浬搶救「穩鵬號」船員　已知2死6失蹤！海..

Nexon新作《背水一戰》台港澳上市　力邀歐陽靖、..

寵物動物熱門新聞

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻..

戒指掉水槽　牠巧手撈出網友跪了

房東發現這寵物怪怪　結果竟是狂..

烏龜下太多蛋煎來吃！開火10分..

柴柴第一線迎接　她見背後亮點傻..

Google搜「不想回家」竟全..

阿伯裝塑膠箱「載老伴」超詭異X..

美國爆發殭屍鹿　走路不穩流口水

狗貓合不來竟這樣解　鄰居拳頭硬..

狗耳朵流出液體　翻開驚見第二張..

驚人的瑞士收容所　台灣也能！

奴才抱枕熟睡　22歲貓「神複製..

2歲孩「吸毒」　埋頭聞貓味傻笑

愛犬走失8個月　主人奔281k..

讀者迴響

熱門新聞

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻..

戒指掉水槽　牠巧手撈出網友跪了

房東發現這寵物怪怪　結果竟是狂..

烏龜下太多蛋煎來吃！開火10分..

柴柴第一線迎接　她見背後亮點傻..

Google搜「不想回家」竟全..

阿伯裝塑膠箱「載老伴」超詭異X..

美國爆發殭屍鹿　走路不穩流口水

狗貓合不來竟這樣解　鄰居拳頭硬..

狗耳朵流出液體　翻開驚見第二張..

驚人的瑞士收容所　台灣也能！

奴才抱枕熟睡　22歲貓「神複製..

2歲孩「吸毒」　埋頭聞貓味傻笑

愛犬走失8個月　主人奔281k..

迷路遇到貓仙！　帶路賞漫天櫻花

最新影片

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

2主人溺水、遭分屍接連身亡... 米克斯熬過悲慘過往重獲新生

萌柴甩頭瞬間「皮肉分離」 耳朵掉到另一邊秀出銷魂嘴邊肉

無車牌飼主山區惡意棄養3幼犬！　志工目擊狂追喊「他丟狗」反被撞

想吃肉湯...柴發明「佛系吃法」 張大嘴吃空氣網：吃氣氛的

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面