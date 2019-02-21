花冤枉錢買窩！5貓聯合排擠「紙箱睡成U」　奴才淚：給點面子

▲5隻貓咪寧願睡破紙箱，也不願意躺進毛茸茸的新睡窩。（圖／翻攝自Twitter:nyalunon17）

寵物小組／綜合報導

主子的歡心好難捉模！日本有名貓奴日前心血來潮買回一個新睡窩，拿回家卻被5位主子集體排擠，拿出來放在客廳老半天，都沒有半隻願意試躺，全部睡在破紙箱排成「U字型」，讓他當場哭笑不得的說，「給點面子嘛！」照片貼出來引起許多貓奴的共鳴。

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▲貓咪一隻隻筆直走向...身旁的紙箱。



推特用戶@nyalunon17日前拍攝一系列並無奈的寫道，「為什麼......是去躺紙箱呢？」畫面中，貓奴膽顫心驚的拿著新睡窩放在客廳，只見貓咪們接連出現，1隻2隻...到第5隻，筆直的走向旁邊的紙箱趴下，寧可睡在破破爛爛的皺盒子，也不願給溫暖舒適的絨毛床鋪一個機會。

▲▼3隻貓咪直接忽視新玩具睡在破紙箱。

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許多網友看完這組崩潰的「開箱照片」紛紛留言笑說，「真是5倍的心酸啊」、「沒有啦，人家是買紙箱附贈睡窩～」、「又一個錢砸進水池裡」、「奉勸廣大貓奴把錢省下來買罐罐比較實在」、「我家的也是...買高級貓跳台」、「沒有一隻願意去躺XD」、「喵：那個是啥東東（無視）」、「幫QQ！又一個花冤枉錢的貓奴」。

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