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吃太多火腿！古代牧羊犬掛在沙發上　Q彈屁屁撩翻200萬人

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古代牧羊犬Q彈屁屁撩翻200萬人！（圖／翻攝自Instagram用戶「rocco_roni」）

▲汪：誰來扶我一把～～～（圖／翻攝自Instagram用戶「rocco_roni」）

寵物小組／綜合報導

這個屁股我給滿分！美國德克薩斯州有隻5歲的古代牧羊犬羅科（Rocco）擁有一身蓬鬆毛髮，一舉一動都是10倍可愛，這天飼主悄悄地露了一段愛犬因為吃太多，爬不上沙發只好掛在上面下不來的影片，沒想到超Q彈的屁屁卻意外萌翻大票粉絲，分享不到2天就突破200萬次的觀看次數。

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飼主在Instagram用戶「rocco_roni」上傳這段影片並笑說，「不小心吃了太多火腿。」畫面中，想從側邊上沙發的羅科不知道是跳太小力，還是真的吃太多；只見牠的上半身撐在沙發邊緣，但下半身卻卡住了，不論牠怎麼移動就是上不去，只能不停地扭動超蓬鬆的屁屁，非常有節奏地律動著，讓人有種想「抱緊處理」的衝動。

這段視頻雖然已經是去年12月的影片，不過因為畫面非常可愛，最近又被IG粉專「9GAG」轉貼分享，不到2天的時間就累積200多萬次的觀看次數，許多網友看完都紛紛留言說，「為什麼讓我想到自己小時候的模樣」、「哈哈哈這也太可愛了」、「無法不注意牠的屁屁」、「這小傢伙一點都不小XDD」、「柯基的屁屁輸了」。

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關鍵字： 古代牧羊犬狗狗屁股IG

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短腿法鬥各種抬94上不去　牠羨慕：你們怎麼都在上面

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