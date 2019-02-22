門口撿到狗！他陪玩一整天飼主領回　10分鐘後...怎麼又來？

▲國外一名網友在門口撿到發現一隻走失狗狗。（圖／翻攝自Twitter:brabrengolf，下同）

寵物小組／綜合報導

把別人家當度假村啦！國外一位男子布魯克斯在自家門口發現一隻陌生狗，看到牠身上配戴項圈、毛髮乾淨，推測應該是狗狗不小心走失了，於是上網PO文找飼主，並供吃供住還帶出去玩一整天，晚間才由飼主帶回。沒想到完美的一日遊讓狗狗意猶未盡，回家才過10分鐘，又出現在他家門口！

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▲布魯克斯餵飽狗狗後帶牠去玩水。

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布魯克斯在推特分享，2月初家門口突然多了一隻牧羊犬，熱心的他拍攝狗狗的照片放上社群軟體，希望飼主看到後早日和愛犬團聚。在此同時，布魯克斯也決定帶著這隻有緣相見的狗狗度過美好的一天，「與其待在家空等，不如主動製造回憶！」他先準備飼料讓狗狗飽餐一頓，並暫時將牠取名為蘇珊，等吃飽後開始充實的行程。

▲玩水累了回家小睡一會兒。



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布魯克斯帶蘇珊到池邊玩水，洗洗身體放鬆，彼此消耗不少體力，於是先回家小憩一會兒。等睡飽了接著進行下一項行程，開船去遊湖，蘇珊望著眼前的美景興奮搖尾，一雙水汪汪大眼認真注視著波光粼粼的湖面，對於身邊一切事物感到好奇，就這樣1人1狗度過了美好的一天。直到布魯克斯晚間回到家，收到飼主來信，表示要前來接狗狗回家，原來蘇珊真正名字叫做蘿拉，飼主在得知愛犬被招待一日遊之後十分感激。

▲布魯克斯接著帶牠去遊湖。



布魯克斯自己也玩得很開心，送走飼主時表示，隨時歡迎蘿拉隨時過來玩。只是沒想到這個「隨時」來得這麼快，蘿拉回家10分鐘後又跑到門口，露出燦爛的笑容彷彿在說，「嘿兄弟！我們再去玩嘛～」顯然地還想繼續愉快的出遊時光，讓布魯克斯哭笑不得，只好再次通知主人前來領回，終於結束精彩的一天。

▲蘿拉回家10分鐘過後又跑回來，似乎是對於今日的歡樂時光意猶未盡。

