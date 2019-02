門口撿到狗！他陪玩一整天飼主領回　10分鐘後...怎麼又來？

▲國外一名網友在門口撿到發現一隻走失狗狗。(圖/翻攝自Twitter:brabrengolf,下同)

寵物小組/綜合報導

把別人家當度假村啦!國外一位男子布魯克斯在自家門口發現一隻陌生狗,看到牠身上配戴項圈、毛髮乾淨,推測應該是狗狗不小心走失了,於是上網PO文找飼主,並供吃供住還帶出去玩一整天,晚間才由飼主帶回。沒想到完美的一日遊讓狗狗意猶未盡,回家才過10分鐘,又出現在他家門口!

▲布魯克斯餵飽狗狗後帶牠去玩水。

布魯克斯在推特分享,2月初家門口突然多了一隻牧羊犬,熱心的他拍攝狗狗的照片放上社群軟體,希望飼主看到後早日和愛犬團聚。在此同時,布魯克斯也決定帶著這隻有緣相見的狗狗度過美好的一天,「與其待在家空等,不如主動製造回憶!」他先準備飼料讓狗狗飽餐一頓,並暫時將牠取名為蘇珊,等吃飽後開始充實的行程。

▲玩水累了回家小睡一會兒。



布魯克斯帶蘇珊到池邊玩水,洗洗身體放鬆,彼此消耗不少體力,於是先回家小憩一會兒。等睡飽了接著進行下一項行程,開船去遊湖,蘇珊望著眼前的美景興奮搖尾,一雙水汪汪大眼認真注視著波光粼粼的湖面,對於身邊一切事物感到好奇,就這樣1人1狗度過了美好的一天。直到布魯克斯晚間回到家,收到飼主來信,表示要前來接狗狗回家,原來蘇珊真正名字叫做蘿拉,飼主在得知愛犬被招待一日遊之後十分感激。

▲布魯克斯接著帶牠去遊湖。



布魯克斯自己也玩得很開心,送走飼主時表示,隨時歡迎蘿拉隨時過來玩。只是沒想到這個「隨時」來得這麼快,蘿拉回家10分鐘後又跑到門口,露出燦爛的笑容彷彿在說,「嘿兄弟!我們再去玩嘛~」顯然地還想繼續愉快的出遊時光,讓布魯克斯哭笑不得,只好再次通知主人前來領回,終於結束精彩的一天。

▲蘿拉回家10分鐘過後又跑回來,似乎是對於今日的歡樂時光意猶未盡。



Sorry this threads getting so long, we are just having so much fun! I unfortunately haven’t had a dog in a few years☹️ so I’m enjoying this for as long as I can! pic.twitter.com/37ecFoMnF3