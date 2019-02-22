汪爽躺媽懷中姿勢崩壞！　舌頭外露＋翻肚M字腿「欠修理」

▲汪躺媽懷中開「M字腿」超崩壞。（圖／網友Athena Lin授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

台中飼主‎Athena Lin日前在臉書社團「米克斯傳奇」，分享家中狗狗「滷肉飯(Lo Ba Bun)」崩壞照片，只見汪在媽咪懷中翻肚，腳開開變「M字腿」，開心得連舌頭都忘記收，超ㄎㄧㄤ的模樣讓馬麻不禁想問，「請問有地方可以修理壞掉的狗嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲汪和媽咪「深情」對望，表情卻很崩壞。

‎Athena Lin接受《ETtdoay寵物雲》訪問時表示，只要一家人在看電視時，滷肉飯就會到沙發上一起「饋修」，常常把爸爸擠下寶座，超會塞乃！從照片中可以看到，滷肉飯一臉爽樣地躺在媽咪懷中，不但翻肚朝天腳開開，甚至舌頭掛在外頭也沒收，超ㄎㄧㄤ的表情讓不少網友笑翻！

▲滷肉飯重開機也一樣「ㄎㄧㄤ」。

事實上，滷肉飯常常壞掉，只要玩得太開心，就會忘記收舌頭，十分地逗趣。同時牠也是小主人最佳夥伴，飼主們時常教育孩子「負責任」，也因此狗狗初來乍到時，小朋友拿出最好表現，和汪汪培養出絕佳默契，現在只要小孩被罰站，滷肉飯就會主動陪著受罰，能夠「共患難」可見感情超好！

▲小朋友和汪汪很快地培養出好感情。

▲滷肉飯陪小主人一起罰站。

滷肉飯崩壞照一上傳後，立刻笑翻不少網友，也有人逗趣留言，「拿出肉肉會自動復原」、「崩壞得很徹底」、「舌頭掉出來惹！」、「Reset看看」、「拿正露丸給牠聞聞看就好了」、「找到地方修理請分享」、「這個重開機就會好了，不用擔心」、「這個應該不好修理喔」。 （ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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