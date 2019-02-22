店貓蹭過來！她暗爽以為被臨幸　下秒見「屁股一縮」筆電GG惹

▲馬上把你的屁屁移開！！！（圖／網友林昱如授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

貓咪來得太快就像龍捲風～網友林昱如日前到板橋一間貓咪咖啡廳消費，看到店貓「波妞」不斷在客人手邊圍繞，最後來到自己面前，讓愛貓的她興奮地不得了。沒想到，就在她看著可愛的喵星人站上筆電感到療癒的同時，波妞突然屁股一縮，她才驚覺事情不對勁，立馬拋下手機，拯救被喵皇灑「龍水」的筆電。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

當天她帶著筆電到咖啡廳工作，做著做著波妞就突然跳上桌，好奇地在周圍東聞西聞，然後緩緩走到她的電腦鍵盤上。林昱如無奈地笑說，「當下我很開心，心想天哪貓咪站在我電腦上，好可愛！」不料下一秒波妞卻突然前腳伸直、後腳蹲下，甚至將屁股往下縮準備尿尿，雖然她馬上發現喵喵姿勢不對勁，但等到反應過來時已經來不及了，整個筆電已經充滿了貓咪的尿味。

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▲差點連另一個Notebook都沒了XD

「之後又來了第2隻貓咪一直聞，我超怕會被當成尿盆。」幾年前養過貓的林昱如對貓咪的一舉一動都非常熟悉，雖然一秒認出喵喵尿尿前的姿勢，但是手速再快也無法與牠尿尿的速度相比。即使過了2天，整台筆電依舊充滿「貓尿味」，她用了各種能去除味道的紙巾瘋狂擦拭，天天晾在桌上等待味道散去，但是至今卻依然「濃郁香醇」，讓她超頭痛。

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛幫QQ同時忍不住笑壞，「這個我不行看到牠這樣我的理智線會斷掉...直接把牠抓起來吸到牠不要不要的」、「筆電已被徵收為朕的」、「被做記號了」、「笑死看到那個姿勢大事不妙」、「看到通常都來不及了」、「應該是要趕快把旁邊杯子拿來裝XDDDDDD」、「被朕寵幸了」、「尿了以後通通都是本王的」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲苦主擦筆電擦到氣噗噗。

▼影片為網友林昱如授權提供

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