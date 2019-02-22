妹妹太吵怎麼辦？拉拉秒「搬出紙箱」傻笑：裝箱丟掉啊

▲真的這麼狠心要把妹妹丟掉嗎？（圖／網友Hui Weimin授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

想要獨佔媽媽也不是這樣啊！搞怪無厘頭的拉布拉多犬「可喜」總是做出許多讓人意想不到的事情，這天馬麻向牠抱怨新來的拉拉妹妹「謙喜」太吵了，並詢問可喜要如何處置，沒想到狠心的可喜竟二話不說，直接衝到家裡後方拿出一個大小合適的紙箱，傻笑地像是說著，「拿去丟掉就不吵了啊！」讓網友看了笑歪。

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僅2個月大的謙喜正值調皮搗蛋的時期，馬麻總是開玩笑地說牠吵，這天還無奈地向姐姐可喜告狀，並要牠想想辦法對付妹妹。沒想到，可喜連話都還沒聽完，馬上主動拿了個紙箱出來，要她將謙喜「打包丟掉」，超爆笑的反應讓家人笑壞，但馬麻也笑說，家裡毛孩都是她的寶貝，捨不得丟啦！

▲妹妹謙喜：鼻要丟掉我，好嗎？

▲看來可喜是因為平常忍很久了XD

身為姐姐的可喜小時候也不是省油的燈，不僅曾創下咬壞7副眼鏡的紀錄，甚至曾在高雄大停水時，跑到家裡每一層樓的儲水桶裡泡湯，讓儲水儲老半天的媽媽白忙一場，每缸水都只剩不到一半的水量，還全充滿牠的狗毛，從1樓到5樓也都被牠弄得像淹水，家人差點因此氣瘋。

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」，網友看到可喜想丟掉妹妹後，紛紛笑到歪腰表示，「丟哪偷偷跟我說，我手刀去撿」、「請告訴我，要丟哪裡」、「不嫌棄的話，可以寄來我家唷XD」、「寄來給我，運費到付」、「牠想拿箱子很久了就等你開口」、「真的是一家人嗎XD」、「好可愛的拉拉」、「我收」。

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▲可喜使命必達，要牠拿什麼都可以馬上反應。

▲兩姐妹都非常調皮且無厘頭。

▼影片為網友Hui Weimin授權提供。

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