3分之1巢洞繁殖失敗！　金門珍稀翠鳥竟看中「排水管」

▲斑翡翠。（圖／金門國家公園管理處提供）

寵物小組／綜合報導

金門因地理位置特殊、鄰近歐亞大陸東緣，鳥類資源豐富，其中以翠鳥科鳥種尤為甚。蒼翡翠、斑翡翠是金門境內穩定繁殖的鳥種，固定時節還會有稀有候鳥黑頭翡翠光顧，每年都吸引不少賞鳥客紛至沓來。

為了在觀光期間維護當地鳥類，金門國家公園委託台大森林環境暨資源學系袁孝維教授團隊一項重任，希望針對境內巢洞繁殖的翠鳥科鳥類進行族群動態調查，以及著手棲地營造的研究，希望透過詳細的「身家調查」，能夠找尋當地人鳥間共存之道。

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▲蒼翡翠。（圖／金門國家公園管理處提供）

據團隊的族群調查結果得知，金門內翠鳥數量由多至少分別為蒼翡翠、斑翡翠及普通翠鳥，三種翠鳥都出沒於水域。此外，蒼翡翠會在農田捕食小型爬蟲類，常在開闊地棲息，分布地廣泛容易被發現；普通翠鳥則是因為體型小的緣故，在調查時較不易被察覺。

調查期間共找到19個翠鳥科巢洞，其中多數為天然崩塌形成或海邊土坡，但也有蒼翡翠與普通翠鳥以人工堆砌土坡為巢洞的實例，甚至也有斑翡翠利用「排水管」的環境繁殖，由此可見鳥類們有「適應部分人工環境」的跡象。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲翠鳥。（圖／金門國家管理處提供）

然而，並非所有巢洞都能繁殖成功，約有3分之1的巢洞因為天敵威脅或人為因素而繁殖失敗。因此，為降低翠鳥孕育後代期間的風險，金門國家公園研究其棲地偏好，嘗試整理部分植被及河道，希望開拓翠鳥科鳥類的生存空間。

此外，調查期間還發現2隻蒼翡翠及3隻普通翠鳥死於農田鳥網。過去研究指出，除了鳥網，還是有其它不傷害野鳥，又能有效防治鳥害的方式。建議農民可電洽金門縣政府建設處農林科（082-318823轉62360）或金門國家公園保育研究課（082-313173）索取鳥球或鳥旗，共同使珍稀鳥類安全生活。

金門國家公園表示，金門是全台最多翠鳥科物種的地區，境內也富含牠們棲息的水域環境，如此獨特的鳥類資源，需要大家共同努力維護。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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