心碎過才懂！愛犬過世她花2年療傷　意外見「同隻狗」秒潰堤

▲左圖為網友過世的愛犬嘟嘟，右圖是徐文良（徐園長護生園）的老浪黑，2隻狗長相相似。（圖／有點毛毛的／網友陳小盈提供）

寵物小組／綜合報導

即使肉身離開，但狗狗的身影仍然活在飼主心中。日前一名網友分享，自家的高齡愛犬「嘟嘟」過世2年，從一開始的傷痛欲絕，每天以淚洗面，到現在好不容易擺脫心碎的痛覺。直到上周六，她到徐文良和徐園長經營的狗園參觀，意外看到和愛犬長得一模一樣的黑狗，收起的眼淚再次潰堤。

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網友陳小盈日前在臉書公開社團「有點毛毛的」分享一組照片並寫道，「上週六去徐文良園區，無意中看到的毛孩子，跟嘟嘟長的好像...看到時久久不能自己。」照片中的左圖是高齡15歲的愛犬嘟嘟，因為年紀大了在2017年9月18日過世，樹葬後種出來的樹還擺在家裡；右圖則是狗園中巧遇的老浪黑。

▲網友分享到徐文良護生園時也巧遇這隻老浪黑。



只見2隻狗有著相同直立的大耳朵和一雙水汪汪雙眼，更特別的是，2隻狗臉上都有一樣的白毛，分布在眼睛周圍，就像是愛犬重新出現在眼前的畫面，讓陳小盈瞬間眼眶泛紅，直呼「真的超像的，到現在想到還是會哭」，原以為自己已經克服失去愛犬的心碎，但和嘟嘟10幾年的回憶卻永遠刻在腦海中，讓人心痛也格外珍貴。

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許多網友看完紛紛淚推收編，「雖然是完全不同的個體，但這是緣份」、「緣來緣去還是相遇了」、「接班狗來了」、「或許是天使嘟嘟的安排，換個方式回到你身邊」、「一模一樣耶」、「我看好久以為是同一隻」、「秒懂妳對寶貝的思念」。至於是否會收編這隻「接班狗」，陳小盈則表示，家裡已經收編2隻浪浪陪陪伴，要再跟家人開會討論，如果不行，會常去看望牠。

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