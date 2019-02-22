烤箱桌子沾滿「白色乳汁」...媽氣炸！歐告無辜臉：我剛被攻擊

▲烤箱和桌子莫名沾滿白色液體。（圖／有點毛毛的／網友Zhi Ting‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／綜合報導

「汪：剛剛...牛奶自己爆炸了！」飼主Zhi Ting飼養的黑狗愛喝牛奶，這天牠趁著媽媽不注意，偷偷摸摸趴在桌子旁，將杯子裡的牛奶咕嚕咕嚕下肚，也不知道怎麼喝的，竟然把牛奶噴的到處都是，害的烤箱、桌子全都遭殃，這下聰明的汪先擺出「無辜臉」，祈求媽咪不要打屁股！

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飼主Zhi Ting‎貼出一張牛奶四處飛噴的慘照，還有歐告的可憐表情。她好氣又無奈地說，「你這隻黑狗貪吃鬼，偷喝牛奶被抓包就算了，還弄成這樣！老母上班都要來不及了，還要幫你清理殘局！然後不要肖想那杯牛奶被你舔過了，會整杯變成你的！」

▲兇手就是你！鼻子上「有牛奶」就是證據～

媽媽將歐告的闖禍照，分享到《有點毛毛的》社團，網友看完逗趣地在底下說，「麻麻...我沒有喝啊！是牛奶引誘我的」、「 黑狗：媽媽～剛剛牛奶攻擊我」、「人贓俱獲」、「阿母我是幫你試試看會不會太冰啦」、「小黑表示，想喝牛奶錯了嗎？」、「這個眼神真可愛」。

小提醒，毛小孩有乳糖不耐症，對牛奶、冰淇淋、起司等乳製品過敏，因此不要給牠們吃到，這些可能恐怕會造成拉肚子、腹瀉，或嘔吐等身體不舒服。

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