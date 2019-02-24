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聽到水聲！花貴賓衝臉盆「坐好等洗澡」　媽無奈：我是要拖地

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▲聽到水聲！花貴賓衝臉盆「坐好等洗澡」，媽無奈：我是要拖地。（圖／網友Yaan Tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲布丁：媽媽～要幫我洗澡了嗎？（圖／網友Yaan Tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／綜合報導

有些毛孩很討厭洗澡，有一些卻愛的無法自拔！嘉義市一隻可愛的花貴賓「布丁」很好玩，只要聽到「潺潺流水聲」，就會咚咚咚跑去廁所，自動「坐好坐滿」臉盆等洗澡！但是這天媽媽只是裝水要拖地，看到寶貝熱烈等洗澡的眼神，無奈笑說「我...我...我只想拖個地，沒有要幫你洗澡啦！」

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媽媽笑說，布丁從小就愛洗澡，聽見浴室有水聲，就會奔進去。「那天我是準備要打掃，摸著水桶裝水，牠就以為要洗澡，自己跳到澡盆裡，而且每次看到我拿牠的專屬浴巾，牠就很興奮一直跳！」

▲聽到水聲！花貴賓衝臉盆「坐好等洗澡」，媽無奈：我是要拖地。（圖／網友Yaan Tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲超愛洗澡的小布丁！

享受洗澎澎的布丁，泡完澡會趴在棉被上，放鬆等待待會的馬殺雞！媽媽說，「牠都會很享受吹乾過程，一整個超放鬆，簡直是毛孩三溫暖！我都洗澡→吹乾→全身按摩！」

▲聽到水聲！花貴賓衝臉盆「坐好等洗澡」，媽無奈：我是要拖地。（圖／網友Yaan Tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽媽細心吹乾後，還會幫牠全身按摩。

媽媽將布丁等待洗澡澡的模樣拍下來，PO到《有點毛毛的》社團，網友看完羨慕地說，「好乖喔...我家的都跑去躲起來@@」、「我家只要拿牠專用浴巾就躲起來」、「愛洗澡的寶貝」、「怎麼那麼乖」、「愛洗澡的奇蹟狗狗」、「好可愛～ 如果是我家的，根本飛去躲了。」

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▲聽到水聲！花貴賓衝臉盆「坐好等洗澡」，媽無奈：我是要拖地。（圖／網友Yaan Tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小布丁最喜歡「嘩啦啦」的水聲了！

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關鍵字： 花貴賓洗澡臉盆拖地

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