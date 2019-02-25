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影／菜市場撿到汪！女飼主細心照顧　糖尿病「嘟嘟」成15歲長壽狗

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飼主謝美英多年前在菜市場撿到狗狗「嘟嘟」，領養回家後給妤細心照顧和陪伴，讓長期患有心臟及糖尿病的嘟嘟過得健康又快樂，還榮獲新北市動保處去年舉辦長壽狗寶貝活動第3名。然而，高齡15歲的嘟嘟1月中旬時，在家人的陪伴下安詳離世，令人相當不捨。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲菜市場撿到汪！女飼主細心照顧　糖尿病「嘟嘟」成15歲長壽狗。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲飼主定期會帶嘟嘟就醫。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

寵物小組／綜合報導

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謝美英回憶，當初在菜市場看到嘟嘟，牠因人潮擁擠顯得慌張失措，當下她馬上抱起嘟嘟，四處幫牠尋找原主人，但因為嘟嘟沒有植入晶片，所以並未找到原主人。事後，謝美英決定認養嘟嘟並幫牠植入晶片，每天更帶著愛犬一起到市場做生意。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲菜市場撿到汪！女飼主細心照顧　糖尿病「嘟嘟」成15歲長壽狗。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲飼主帶嘟嘟出門踏青。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲菜市場撿到汪！女飼主細心照顧　糖尿病「嘟嘟」成15歲長壽狗。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲嘟嘟很喜歡花。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

嘟嘟7歲時被診斷出有心臟病，為了牠身體健康，謝美英就比較少帶牠到市場，並持續就醫吃藥控制病情。嘟嘟12歲時又被發現有糖尿病，早晚需打胰島素控制血糖，謝美英早晚細心照顧，休息日時也會帶著嘟嘟跟家中其他毛寶貝去八里或淡水等地方郊遊，看著嘟嘟活力日漸減少更是心如刀割。

謝美英表示，去年參加動保處長壽狗寶貝活動，也是希望給嘟嘟留個紀錄，成績揭曉結果嘟嘟獲得第3名時，還跟第1名的石黑黑約好要活到超過20歲。只是沒想到，嘟嘟1月時敵不過疾病摧殘，在動物醫院中安詳離開愛牠的家人，無法完成和石黑黑的約定。

▲菜市場撿到汪！女飼主細心照顧　糖尿病「嘟嘟」成15歲長壽狗。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲嘟嘟去年榮獲長壽狗寶貝第3名。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

動保處接到謝美英的通知後便協助辦理寵物登記除戶作業。動保處表示，新北市從104年開始實施零安樂政策，並鼓勵領養不棄養，呼籲民眾飼養寵物須依法植入晶片，寵物在生命走到終點後亦須依法辦理完成寵物登記除戶，以完成飼主責任，謝美英陪嘟嘟走完15年的歲月給予良好醫療，並依法辦理寵物登記除戶，實在是好飼主的典範。

動物保護法第19條第2項規定，當毛寶貝離去時，飼主須完成寵物登記除戶作業，如果未完成辦理寵物登記或死亡除戶可處3,000至1萬5,000元罰鍰。飼主可就近至有寵物登記站的動物醫院辦理，各寵物登記站的詳細地址可至動保處官網查詢，設籍新北市民的毛爸媽們在寵物往生後，亦可向動保處申請寵物樹葬。

▲菜市場撿到汪！女飼主細心照顧　糖尿病「嘟嘟」成15歲長壽狗。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲寵物登記站可辦理寵物登記或除戶。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

關鍵字： 新北市動保處嘟嘟長壽狗寵物登記除戶晶片

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