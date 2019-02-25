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汪挑戰長年菜一口吞40秒成功　姐傻眼：阿母叫我好好跟牠學習

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▲汪挑戰長年菜一口吞40秒成功　姐傻眼：阿母叫我好好跟牠學習。（圖／可成友人罩提供）

▲可成挑戰吃超長的長年菜，結果大成功。（圖／可成友人罩提供）

寵物小組／綜合報導

長年菜要一口吃，不可以咬斷哦！家住高雄的米克斯汪「可成」日前挑戰吃長年菜，沒想到這次的菜葉特別長，讓牠花了好一段時間才順利吃完。影片中，可成睜著圓圓大眼，努力咀嚼長年菜的模樣，也彷彿在說「這菜怎麼還沒完啊？」讓網友們看了忍不住笑了。

臉書粉絲專頁「可成友人罩」寫道，「阿母說長年菜不能咬斷要一口吞，只是今年過年的長年菜特別長是怎麼回事？幸好李黃可成喉嚨夠深。」影片中，媽媽一邊祝福可成「幸福長長、壽命長長」，一邊將長年菜夾給牠吃，並且提醒「要一根到底」；而可成似乎也聽得懂媽媽的話，輕輕咀嚼菜葉卻沒有咬斷，最後花了40秒左右才讓長年菜順利入肚。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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可成姐姐還在留言處補充，因為長年菜太長，害她沒辦法一口吞下，還差點吃到吐，沒想到媽媽因此叫她「好好跟可成學習」。網友們看完可成吃長年菜的影片，則是留言笑說，「感覺卡牙縫卡很久～」、「沒有咬斷長年菜，真聰明」、「可成好棒唷！能吃菜菜。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

阿母說長年菜不能咬斷要一口吞 ＃只是今年過年的長年菜特別長是怎麼回事 ＃幸好李黃可成喉嚨夠深 可成的IG https://www.instagram.com/kanari820/

可成友人罩發佈於 2019年2月18日 星期一

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關鍵字： 米克斯可成友人罩長年菜

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