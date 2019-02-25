小灰貓遭胖橘鎖喉、踢腳　3個月後牠「翻轉喵生」網讚爆：超勵志！

▲灰藍貓小時因為身形瘦小，經常遭到橘貓「霸凌」。（圖／翻攝自抖音APP用戶「橘長和藍啵」）

寵物小組／綜合報導

俗話說，「種什麼因，得什麼果。」不是不報只是時候未到而已。抖音用戶@橘長和藍啵有段影片最近在網上瘋傳，內容是灰藍貓小時候因為身形比較瘦小，於是經常被橘貓欺負，不過短短3個月的時間，牠變得比對方還大隻，並且從被霸凌者「升格」為霸凌者，真實版「翻轉喵生」的故事上千網推爆！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

丘姓網友日前轉貼這段視頻並註解，「君子報仇，三個月就可以了。」畫面一開始，橘貓把小灰貓一把抓過來身邊強吻，見對方反抗，更是使出鎖喉、踢腳等招式來對付。將近10秒過後，2隻喵星人的外型明顯長大了不少，尤其是小灰貓，已經變得比橘貓還大隻。

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▲QQ可憐的小喵......（圖／翻攝自抖音APP用戶「橘長和藍啵」）



▲長大後的灰貓完全可以將橘貓制服。（圖／翻攝自抖音APP用戶「橘長和藍啵」）



只見灰貓將「小橘」壓在身上，強行舔舐著對方的頭部，看起來相當霸道；過程中當牠被對方因掙扎而揮拳打到臉，灰貓也不以為意，就彷彿一點也不會痛似的，下秒隨即用前肢抱住橘貓，並且同步張大嘴咬住對方，只花了一秒的時間就成功壓制。

這段影片貼出不到12小時就累積上千個按讚數，並且也被不少網友轉貼到各個寵物社團，許多人看完都在底下紛紛留言說，「剛給我老婆看，她看完在一旁偷笑...這什麼意思」、「貓若長大不是報恩就是報仇」、「不要隨便欺負人阿！」、「看完怕怕的XDD」、「發奮圖強吃的比小橘胖，練的比小橘壯！」、「標準的你會老我會長大」、「現在灰貓無敵了」。

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