拿針刺貓咪？！超仿真羊毛氈「神複製」離世寵物　主人一看秒落淚

▲和貓咪本尊一模一樣的羊毛氈讓許多人大呼超神奇。（圖／翻攝自Facebook／Wakuneco.）

寵物小組／綜合報導

一般的貓咪狗狗頂多只能活到15到20歲，也因此只要養了寵物，就要有心理準備，有一天要面對寵物的離世，日本有位手作達人專門製作貓咪的羊毛氈公仔，仿真程度高達99%，撫慰許多飼主失去寵物的傷痛。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

羊毛氈達人Wakuneco本身有養貓咪，因此非常擅長捕捉貓咪的神態，她在粉絲頁接單訂製貓咪，會和主人索取不同角度的照片，以此製作出的羊毛氈公仔不管從哪個角度看，全都栩栩如真。

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▲先做出基本臉型。



Wakuneco在YouTube上傳製作羊毛氈的過程，只見她用羊毛慢慢做出立體形狀，用不同顏色的羊毛上色、安裝眼睛，最後慎重地裝上貓鬍子，連耳朵毛都惟妙惟肖，令貓主人感動落淚「謝謝你讓我的貓咪回到我身邊。」

不過這種貓公仔做工複雜，每隻要耗時一個月才能完成，也因此Wakuneco每次只能接一張訂單。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲一針一針把不同顏色的羊毛戳進去。

▲每隻完成品都和本尊一模一樣！

▲Wakuneco養了三隻貓寵物，有助於她觀察貓咪臉型。