農場主怕孤兒小驢寂寞　和羊咩咩一起養…牠竟養出「雙重羊格」

▲驢子和羊一起長大，變成形影不離的好朋友。（圖／翻攝自YouTube／Folly Farm Adventure Park and Zoo）

寵物小組／綜合報導

常聽到有貓咪跟狗狗一起長大，最後以為自己是狗的趣聞，而這個位於英國威爾斯的鄉間農場，最近也發生了一樣的事件，不過主角不是狗和貓，而是一隻小驢子和牠的羊家人。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

這隻小驢叫做「Roberta」，牠在去年12月時失去了親生媽媽，最初是由52歲的農場經理Jane Hill和27歲的助理Kim Brickell餵養照顧牠，但他們擔心牠會失去動物本性，決定把牠交給另外兩隻農場的羊，Lamby以及Snowy。

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▲小驢已經覺得自己就是一隻羊。



不可思議的事情發生了，兩隻羊和Roberta立刻玩在一起，甚至一起在草地上吃草、一起睡覺，最後Roberta的行為也就像羊一樣，牠以為自己是羊，即使遇到其他驢子，牠也沒有任何反應。

農場記錄下這組特殊好朋友一起嬉戲的可愛畫面，農場主人感動說「太感謝Lamby和Snowy對Roberta的照顧，多虧牠們，Roberta看樣子可以快樂長大了。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）