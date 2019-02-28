寶寶手套有「狗腳印」媽超疑惑　天才老爸：寵物店買的

▲Ping Jung Chiu看到寶寶的手套有狗腳印造型，一直很疑惑。（圖／網友Ping Jung Chiu提供）

記者李依融／採訪報導

剛出生16天的寶寶高舉小手，媽媽Ping Jung Chiu疑惑手套上怎麼有「狗腳印」，一問老公才知道竟然是去「寵物店」買的！她笑說，「真的是天才，不到50元，還很好用。」

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16天的寶寶小手小腳太迷你，手套經常滑脫，Ping Jung Chiu就要老公想辦法，前幾天看到老公幫寶寶戴手套、穿襪子，意外發現上頭的防滑形狀竟然是狗腳印，一直匪夷所思，「後來我問老公，他說是寵物店買的，還覺得自己很聰明。」

▲買一組手套、襪子都有了！（圖／網友Ping Jung Chiu提供）



原來Ping Jung Chiu家裡養了20隻狗狗，剛好罐頭吃完了，老公到寵物店買，就看到小型犬專用的「襪子」，便買回來給兒子試試看，沒想到意外合適，連Ping Jung Chiu也不得不承認，「真的滿好用的，而且不到50元，手套、襪子都有了。」

▲Ping Jung Chiu廣結善緣，分享照片後收到很多朋友的愛心。（圖／網友Ping Jung Chiu提供）



Ping Jung Chiu笑說，其實這也不是老公第一次「發揮創意」，因為很怕兒子手去抓臉，老公第一次奔出去竟然買「滷包」回來，「他還說那可以綁，在五金行逛很久，我整個白眼無極限翻了又翻。」

▲▼爸爸第一次竟然買「滷包」回家，還在五金行研究好久。（圖／網友Ping Jung Chiu提供）



許多網友看了也對這位老爸的才智嘖嘖稱奇，「會不會以後兒子缺東西就先奔寵物店？」、「這位媽媽要不要看一下你兒子的奶粉？」、「爸爸真的把兒子當『小犬』了」。Ping Jung Chiu說，朋友看到貼文後陸續寄來二手的寶寶的手套，雖然老公一直在發揮創意，但是只要工作一結束就馬上照顧兒子，其實是非常用心的「天才老爸」。

▼爸爸只要工作一結束，照顧兒子的大小事都親力親為。（圖／網友Ping Jung Chiu提供）

