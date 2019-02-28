直擊被雪活埋瞬間…英勇汪挖雪救人　萌臉搶先探洞裡：你還好嗎？

▲勇敢的汪星人用臉挖洞，救援瞬間超激萌。（圖／翻攝自YouTube／Drez Vidz）

寵物小組／綜合報導

美國已故名演員威爾羅傑斯（Will Rogers）曾說過，「如果天堂裡沒有狗，那麼當我死去的時候，我想去有狗的地方。」不過如果你在野外遭逢意外時，身邊有一隻狗陪著，請放心，忠心的牠們絕對不會讓你有機會上天堂。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

「Mountain Rescue Search Dogs England」是專門訓練野外救援犬的慈善機構，最近他們上傳了一段影片，就強力證明了狗狗的救援能力，一隻叫做Flo的狗狗訓練完成後，一位訓練員帶著錄影機把自己埋在雪中，錄下狗狗來救他的瞬間，只見牠先是奮力狂抓，挖出一個足以令受困者呼吸的通道。

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▲Flo焦急想趕快確認安危的表情溢於言表。



接著是超萌畫面，Flo把頭探進洞裡，眼神裡滿是焦慮，就像在問「你還好嗎？」影片曝光後，引來網友熱烈讚嘆「牠真的太可愛了！」、「雖然希望不會需要牠的救援，可是如果是我被活埋，也想這樣被救出來。」負責訓練Flo的救援人員說，牠今年4歲，除了很會救人之外，賣萌融化人心也非常在行。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）