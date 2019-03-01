動物園「穿山甲列車」3節車廂坐滿滿　每趟只要銅版價..

▲「穿山甲」列車，為了迎接難得的228四天連續假期，特地趕在2月下旬完成試營運。（圖／台北市立動物園提供）



寵物小組／綜合報導

為了迎接難得的228四天連續假期，台北市立動物園特地準備了驚喜要給前來觀賞的遊客們！嶄新的「穿山甲」及「箭毒蛙」遊客列車目前已經加入遊客接駁的行列，一亮相立刻受到大小朋友的喜愛，成為逛動物園必拍的熱門「景緻」之一，歡迎大家踴躍搭乘體驗，為難得的假期留下美好的回憶！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

台北市立動物園位在景美溪南岸，南面與東面為山麓丘陵，平均山高約100公尺。民國75年由圓山遷園木柵時，為了盡量不破壞自然環境，未採取大規模整地、推平的方式，反而是依山而建，形成與大自然融合為一體的特色景觀，因此民眾由售票處入園後，一路往上到溫帶動物區，沿途皆為平緩的上坡路段，非常適合全家大小一起悠閒漫步。不過為了提供遊客更多元化的參觀選擇，動物園自民國91年起，引進第一批蒸氣火車造型的遊客列車後，深受大小朋友的喜愛，從那時候開始，搭乘列車也成為許多民眾到動物園不可或缺的熱門行程之一。

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▲「箭毒蛙」列車一亮相立刻受到大小朋友的喜愛，成為逛動物園必拍的熱門「景緻」之一。（圖／台北市立動物園提供）



在「穿山甲」及「箭毒蛙」兩輛列車加入後，動物園目前共有10輛遊客列車輪流在線上服務，每輛列車的外觀設計、車廂配置及座位擺設等都不盡相同，各有其特色，且車資經濟實惠，每人每趟只要新臺幣5元（學齡前兒童、身心障礙者本人免費），進入車站後可直接在收費箱內投入現金（恕不找零），或使用悠遊卡驗票機刷卡付費。遊客列車每日9點起發車，平日候車時間約10-15分鐘，假日則增加服務班次，候車時間縮短為3-5分鐘，十分快捷便利，歡迎大小列車迷輪流搭乘體驗。

▲「道路反射鏡」，除了提醒司機注意來車之外，上面所呈現的動物圖示，恰好說明列車正在經過那幾種動物的家。（圖／台北市立動物園提供）



遊客列車行駛於園區道路時，車速維持在每小時20公里以內，速度雖然不快，但動物園仍然要提醒大家，列車行駛中請勿站立，以維護自身安全。由列車總站行駛到鳥園車站，車程約4-6分鐘，坐在車上沿途可欣賞綠意盎然的自然景觀，兩側的樹叢裡經常會有攀木蜥蜴、松鼠、五色鳥及臺灣藍鵲等野生動物經過；到了叉路處，稍加留意便能發現動物園內獨有、造型可愛的「道路反射鏡」，除了提醒司機注意來車之外，上面所呈現的動物圖示，恰好說明列車正在經過那幾種動物的家，下次搭乘時，不妨和家人來一場友誼賽，比一比誰能記住看到哪幾種動物呢？（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）