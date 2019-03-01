浪汪龍骨斷裂！跨年夜倒臥排泄物中　徐文良趕來救援：孩子你受苦了

▲脊椎斷裂的浪汪看到徐文良靠近，眼神彷彿看到希望。（圖／翻攝自Facebook／徐文良（徐園長護生園））



寵物小組／綜合報導

彰化縣大城鄉有附近居民看到有隻流浪狗，從元旦前就倒臥在水溝裡，推測狗狗應該無法行走。不忍浪汪在戶外寒風吹襲的民眾試著通報看看知名動物救援粉專「徐園長護生園」，所幸原本在外地的徐文良隨即趕往現場，摸摸毛孩的頭和身體，並且帶回護生園安置。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

臉書粉專「徐文良（徐園長護生園）」在2個月前PO出這段救援影片，畫面中可以看到，當浪汪看到有人前來救援，立刻轉過頭去察看，不過礙於下半身癱瘓，無法給對方熱情的回覆；只見徐文良將狗狗從乾涸的水溝裡撈出，並且檢查身體有無外傷，卻發現牠的龍骨（脊椎）疑似已經斷裂了。

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▲寒冷的天氣下，皮膚毛髮浸泡在排泄物裡。（圖／翻攝自Facebook／徐文良（徐園長護生園））



▲救援人員在回程沿路餵養浪孩。（圖／翻攝自Facebook／徐文良（徐園長護生園））



影片中徐文良詢問通報人，「腳是本來就斷的還是怎樣，都尿失禁了....。」對方聽到後則回說，「本來就斷了，可能有被人打到。」根據現場民眾敘述，狗狗似乎在元旦前就躺在水溝了，徐文良目測，狗兒是因為脊椎已經變形斷裂，導致無法行走。天冷風大狗狗又無法動彈，只能躺在自己排泄物中度日，徐文良趕緊將狗兒帶回安置，並找獸醫好好醫治。

這段救援影片目前已突破20萬次的觀看次數，數百人都在底下紛紛留言說，「可憐的狗狗，很漂亮也很乖巧，一點哭叫聲都没有，好堅強，祝狗狗早日康復，感谢徐大哥救援」、「真心的欽佩你們，不管是救援的路上，還是後續的餵養照顧，都是非常不簡單的事」、「謝謝您不斷救援無助的毛小孩」、「真的感恩你！」、「多麼漂亮的狗狗，棄養的人都是人渣」。

▲▼乾淨漂亮的小白雖然不能恢復行走，但有輪椅可以代步。（圖／翻攝自Facebook／徐文良（徐園長護生園））



日前徐文良（徐園長護生園）粉專PO出小白的近況並說道，「小白脊椎變形斷裂，確定癱瘓了！雖然照顧上需要比別的孩子費時又費力，但是就像當天救到你的時候所說的「不管未來你還能不能行走，我們都會盡全力幫助你」。救援至今快兩個月了，謝謝你回應給我們的笑容，讓我知道你過的很舒適，雖然不能恢復行走，但我們有輪椅可以代步，一樣可以奔跑在陽光下。」

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