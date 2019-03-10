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凌晨1點半肚子餓...臘腸叼鐵腕秒變蒙面俠　快步奔向馬麻討宵夜

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蒙面臘腸肚子餓，凌晨找媽討宵夜。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「黑幕尼很忙內！」提供）

▲沒吃飽怎麼睡得著？來找馬麻討宵夜去～（圖／有點毛毛的／臉書粉專「黑幕尼很忙內！」提供）

寵物小組／綜合報導

這麼會吃，難不成這孩子還在發育？飼主Hui Xuan Shi日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」轉貼一段影片並說道，「是誰教你吃宵夜......」原來這晚臘腸犬黑幕尼居然沒在睡覺，反而從廚房叼了自己的飯碗快步奔向馬麻，似乎要討宵夜吃，可愛又逗趣的模樣笑翻許多網友！

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臉書寵物粉專「黑幕尼很忙內！」PO出這則視頻並註解，「我真的很餓ㄚ...凌晨一點半了應該是吃宵夜ㄉ時間ㄅ.....」。畫面中可以看到，黑幕尼嘴上咬著蛋糕模具，直直奔向主人的身旁；只見牠似乎把飯碗叼著太高了些，高到整張臉都快看不見了，但牠還是相當熟悉「前方路況」。

蒙面臘腸肚子餓，凌晨找媽討宵夜。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「黑幕尼很忙內！」提供）

▲孩子你這樣看的到路阿？？？（圖／有點毛毛的／臉書粉專「黑幕尼很忙內！」提供）

蒙面臘腸肚子餓，凌晨找媽討宵夜。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「黑幕尼很忙內！」提供）

▲汪：碗給你要裝好料的喔！（圖／有點毛毛的／臉書粉專「黑幕尼很忙內！」提供）

影片貼出不到10小時，就已突破一千次的觀看次數，甚至也被網友分享到其他寵物團，許多人看完都在底下紛紛留言說，「餓到睡不著了啦」、「我羨慕愛吃孩子」、「跟我家鵝子好像」、「這樣還看得到路可走？」、「哈哈哈太可愛了」、「好厲害，沿路都沒撞到耶」。

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黑幕尼：我真的很餓ㄚ...凌晨一點半了應該是吃宵夜ㄉ時間ㄅ.....

黑幕尼很忙內！ 發佈於 2019年3月6日 星期三

更多精采影音：

關鍵字： Hui Xuan Shi有點毛毛的臘腸狗宵夜

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