ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

膿皮症毛剃光…2個月無人聞問　浪汪討抱捨不得下來：想要有個家

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲米克斯小皮 。（圖／寶媽米克斯領養庇護所授權提供）

能不能給小皮一個機會，讓牠感受被人疼愛的滋味。（圖／「寶媽米克斯領養庇護所」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

3個月大的米克斯「小皮」在還是寶寶時就進到收容所，小小年紀的牠經歷許多險惡，身上還有嚴重的膿皮症，所幸在志工細心照顧下，皮膚逐漸穩定好轉，可惜整整2個月的時間都沒人來看牠，心疼小皮的流浪救護團體寶媽米克斯領養庇護所決定帶小皮出來接受治療，陪牠一起等家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯小皮 。（圖／寶媽米克斯領養庇護所授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲有意願領養小皮的朋友可以私訊「寶媽米克斯領養庇護所」。

寶媽接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，「黑色的狗狗在收容所很難被看見，加上身上還有嚴重皮膚病，就更難被領養，於是決定帶出來陪著牠一起等家。」生命力旺盛的小皮，非常喜歡跟人互動，每次總會主動上前撒嬌討抱，只要被人抱住，就會捨不得下來，帶出去放風，一定都往人群裡跑，像是在尋找欣賞自己的爸拔馬麻一樣。

▲米克斯小皮 。（圖／寶媽米克斯領養庇護所授權提供）

個性溫和的小皮，非常適合養在家中陪小朋友長大。

▲米克斯小皮 。（圖／寶媽米克斯領養庇護所授權提供）

汪：可以給我只屬於我的專屬擁抱嗎？

親人也親狗的小皮不會有護食的行為，個性也相當溫和，非常適合養在家中陪伴。經過治療後小皮的皮膚也已經不紅腫，並補充營養品和鮮食來增強抵抗力，其實只要環境不潮濕，定期洗藥浴和配合吃藥，皮膚狀況就會好轉，而原本因為治療而剃光的毛髮，也漸漸長回來，相信過不久就會變成小帥哥。

小皮就算和其他狗狗不一樣，牠仍舊開心堅強的過每一天，每當看到小皮在草地上無憂無慮地奔跑，寶媽就希望能幫牠找到不在乎牠外表、味道，無論發生什麼事都會陪在身旁，一個永遠愛牠、包容牠的避風港。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲米克斯小皮。（圖／「寶媽米克斯領養庇護所」授權提供）

▲皮膚在志工和寶媽的照顧下已逐漸穩定，並長出健康的毛髮。

▲米克斯小皮 。（圖／寶媽米克斯領養庇護所授權提供）

▲親人的小皮，最喜歡跟大家一起玩耍。

▼更多精彩影音

關鍵字： 米克斯新屋浪浪不孤單浪浪寶媽米克斯領養庇護所

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

聊天太大聲被爸糾正「小聲點」　聽話柴秒懂變溫柔音：好嗚～

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

狗媽寒夜抱9寶取暖　好心人全撈回家才知道「催淚真相..

影／站立超過180cm！巨嬰汪曾是同胎最小公犬　「..

小黃大鬧時裝秀…狂搖尾開心追麻豆　漂亮姐姐怎麼不陪..

浪喵看鏡頭討摸下一秒被車嚇到爆衝身亡　美照成遺照

喵皇落水快抓狂：來人救駕啊～　英狗跳水救貓結局超展..

半甲刺青神對稱！喵老大「排班等罐罐」　她餵2年才知..

胖橘壓扁鯊魚窩…飼主狠推「你給我起來！」　一看裡面..

館長娃娃音「會胖胖」講不聽　秒變臉罵大雄「狗也會中..

聖上「叼小被被」外八走來想「饋修」　媽：都是口水味

特企／爸嗆絕對不碰貓！怕孫挨餓...秒掏錢叫「棄養..

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準..

玩伴遭車撞死小白狗默默「守屍」　擔憂坐路肩：救救我..

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚..

不想被關在欄杆裡！ 汪汪神逃脫讓馬麻看傻眼

馬來西亞市場浪貓愛睡路中央　菜販無奈放「搞笑字條」..

頑皮柴翻廁所垃圾桶撒滿地　見姐回家...躲神桌狂抖..

來人！聖上遇「無嘴貓刺客」被嚇傻 貓貓連擊狂毆擊..

奴才買「500顆毛球」獻聖上 聞兩下秒閃...媽氣..

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準..

主人流理台展示「洗雞步驟」　網圍觀：怎麼我家都用熱..

愛犬過世夢到菩薩旁多2隻小狗！　叔公撿到牠甜回：小..

吃飯飯好不好？柴妹大聲說「好～」　媽要牠小聲一點最..

法鬥飯前瞇眼「禱告」20分鐘！　媽爆背後詭計…笑翻..

膿皮症毛剃光…2個月無人聞問　浪汪討抱捨不得下來：..

才離開幾分鐘…上車驚見三花浪喵「自動入座」：帶我回..

哈老闆辦公室嚴格監督　聽到熟悉聲走到員工腳邊：抓到..

上完廁所吐司多了「一個掌印」細看有玄機　網友萌翻：..

癱貓駕輪椅「咕溜甩尾」超會跑　最愛玩「你丟我撿」

貓砂當把費！　貪吃基「排出綠色大便」媽氣炸：蠢狗

丟火藥嚇跑海獅！10秒後海中爆炸　他竟發出詭異「喀..

莎莎和他當街扯髮扭打「尖叫聲不斷」　浩子求援：誰來..

愛犬過世夢到菩薩旁多2隻小狗！　叔公撿到牠甜回：小..

5歲女童遭堂伯塞情趣用品、逼口交　向母親求救遭斥：..

74歲貧父賣房賣咖啡　供2女美國留學：她們10多年..

陸之駿／王金平能突破「年輕世代」的難關嗎？

吃飯飯好不好？柴妹大聲說「好～」　媽要牠小聲一點最..

陸2月貿易順差41億　較去年同期衰退87.2％

「長大以後，我要…」　看台灣動畫《幸福路上》拾回兒..

2020總統大選不綁公投？　學者看法分歧

日職／岸孝之壓制阪神虎　先發5局失1分奪勝投

寵物動物熱門新聞

老公手做新床她超期待　完工後傻..

哈士奇咬斷男童手　12萬人連署..

西班牙每年狩獵季後棄50000..

老狗拴機車整天淋雨　飼主道歉了

乳液噴貓被肉搜　媽：我兒子弱智

可愛咪「失蹤」　姑姑一句話召喚

貓愛睡路中央　放搞笑紙條保護牠

神人一次遛20隻狗　定格大合照..

浪浪伴登山隊攻頂喜馬拉雅高峰！

聽到關鍵字腳軟！店狗舉手眼神死

收容所徵「魔法棒」幫小動物洗香..

幫走失汪找家　暖男公路舉牌2天

19歲女癲癇發作　遭自家德國狼..

汪咬布踏踏到迷茫　媽曝鼻酸原因

讀者迴響

熱門新聞

老公手做新床她超期待　完工後傻..

哈士奇咬斷男童手　12萬人連署..

西班牙每年狩獵季後棄50000..

老狗拴機車整天淋雨　飼主道歉了

乳液噴貓被肉搜　媽：我兒子弱智

可愛咪「失蹤」　姑姑一句話召喚

貓愛睡路中央　放搞笑紙條保護牠

神人一次遛20隻狗　定格大合照..

浪浪伴登山隊攻頂喜馬拉雅高峰！

聽到關鍵字腳軟！店狗舉手眼神死

收容所徵「魔法棒」幫小動物洗香..

幫走失汪找家　暖男公路舉牌2天

19歲女癲癇發作　遭自家德國狼..

汪咬布踏踏到迷茫　媽曝鼻酸原因

秋田遇水怕爆！夾尾「並軌」逃跑

最新影片

更多

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

玩伴遭車撞死小白狗默默「守屍」　擔憂坐路肩：救救我朋友好嗎？

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

不想被關在欄杆裡！ 汪汪神逃脫讓馬麻看傻眼

馬來西亞市場浪貓愛睡路中央　菜販無奈放「搞笑字條」保護牠

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面