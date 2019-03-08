膿皮症毛剃光…2個月無人聞問　浪汪討抱捨不得下來：想要有個家

▲能不能給小皮一個機會，讓牠感受被人疼愛的滋味。（圖／「寶媽米克斯領養庇護所」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

3個月大的米克斯「小皮」在還是寶寶時就進到收容所，小小年紀的牠經歷許多險惡，身上還有嚴重的膿皮症，所幸在志工細心照顧下，皮膚逐漸穩定好轉，可惜整整2個月的時間都沒人來看牠，心疼小皮的流浪救護團體「寶媽米克斯領養庇護所」決定帶小皮出來接受治療，陪牠一起等家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲有意願領養小皮的朋友可以私訊「寶媽米克斯領養庇護所」。

寶媽接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，「黑色的狗狗在收容所很難被看見，加上身上還有嚴重皮膚病，就更難被領養，於是決定帶出來陪著牠一起等家。」生命力旺盛的小皮，非常喜歡跟人互動，每次總會主動上前撒嬌討抱，只要被人抱住，就會捨不得下來，帶出去放風，一定都往人群裡跑，像是在尋找欣賞自己的爸拔馬麻一樣。

▲個性溫和的小皮，非常適合養在家中陪小朋友長大。

▲汪：可以給我只屬於我的專屬擁抱嗎？

親人也親狗的小皮不會有護食的行為，個性也相當溫和，非常適合養在家中陪伴。經過治療後小皮的皮膚也已經不紅腫，並補充營養品和鮮食來增強抵抗力，其實只要環境不潮濕，定期洗藥浴和配合吃藥，皮膚狀況就會好轉，而原本因為治療而剃光的毛髮，也漸漸長回來，相信過不久就會變成小帥哥。

小皮就算和其他狗狗不一樣，牠仍舊開心堅強的過每一天，每當看到小皮在草地上無憂無慮地奔跑，寶媽就希望能幫牠找到不在乎牠外表、味道，無論發生什麼事都會陪在身旁，一個永遠愛牠、包容牠的避風港。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲皮膚在志工和寶媽的照顧下已逐漸穩定，並長出健康的毛髮。

▲親人的小皮，最喜歡跟大家一起玩耍。

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